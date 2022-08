Abbandonano il cane morto in un sacco sul ciglio della strada: associazione animalista mette una taglia

Un'associazione animalista ha messo una taglia per risalire ai responsabili dell'abbandono di un cane morto al bordo di una strada, in un sacco bianco

Hanno messo il cane, ormai morto, all'interno di un sacco bianco. E poi lo hanno abbandonato sul ciglio di una strada, a Pont Canavese, lungo la direttrice che porta verso Raie.



L'associazione animalista Aidaa vuole risalire a chi si è reso responsabile di questo gesto e ha fissato una taglia: duemila euro per chi sarà in grado di fornire informazioni utili a risalire ai colpevoli. Servirà una denuncia formale e sottoscritta davanti alle forze dell'ordine. Intanto, la stessa Aidaa ha presentato una denuncia alla procura di Ivrea, chiedendo di utilizzare le videocamere della zona per cercare informazioni sull'accaduto.