Arte e Cinema, insieme per la terza edizione dei Job Film Days

Una videocamera, una gru, luoghi di lavoro, persone, mestieri. Così l’artista Antonio Pronostico ha scelto di illustrare la terza edizione dei Job Film Days, in programma a Torino dal 27 settembre al 2 ottobre. È sua, infatti, l’immagine guida della manifestazione, che così mescola cinema e arte per parlare di lavoro.

Le opere di Pronostico, inoltre, saranno al centro di una mostra allestita presso la galleria Febo e Dafne (via Vanchiglia 16, Torino). Si tratta di "Artwork", personale inserita negli eventi off del festival, che inaugurerà il 15 settembre, dalle 17 alle 23, nell’ambito di "Ouverture Tag".

L’opera di Pronostico sintetizza, i temi del festival Job Film Days: una videocamera, lo strumento per una approfondita analisi, una donna che guarda nell’obiettivo, segno dell’attenzione che il festival dedica alla produzione femminile e al mondo delle donne raccontato sul grande schermo, ma anche i rischi per la sicurezza, l’agricoltura e il rapporto con la natura, il legame con la terra, le lotte per i diritti come quelle dei rider, più vicine a noi e più recenti.

Artwork è invece un’antologia di illustrazioni, composta da circa 30 opere, che tratta principalmente del tema lavoro e dei diritti dei lavoratori. Dalle copertine realizzate da Antonio Pronostico per la collana working class di Edizioni Alegre, dal 2018, fino alle più recenti pubblicazioni, l’idea è accompagnare il visitatore in un viaggio che pone interrogativi importanti sulla condizione attuale in cui verte il mondo del lavoro.

L’esposizione allestita alla galleria Febo e Dafne sarà visitabile fino al 2 ottobre, giorno di chiusura dei Job Film Days, dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.