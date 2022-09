Mercati finanziari: quali sono le migliori opportunità di investimento oggi?

Il 2022 non sta certamente andando come ci si aspettava: non solo la pandemia non è ancora uscita dai radar, ma lo scenario internazionale è diventato ancora più turbolento con la guerra tra Russia e Ucraina e le tensioni che tornano a crescere in varie zone del mondo. A tutto questo si aggiunge un tasso di inflazione che continua ad essere troppo lontano dai livelli normali, con le banche centrali costrette a prendere provvedimenti.

Sono tutti fattori che hanno delle conseguenze evidenti sulla vita di tutti i giorni di milioni di persone, ma che si fanno sentire in maniera importante anche sui mercati finanziari, dove l'incertezza è ormai una costante. In una situazione di questo tipo può esser complicato riuscire ad individuare le migliori opportunità di investimento; in realtà anche in panorami così complicati si può nascondere qualcosa di davvero interessante.

Come accedere oggi ai mercati finanziari

Al giorno d'oggi le soluzioni per accedere ai mercati finanziari di certo non mancano, tra intermediari tradizionali come le banche ed intermediari online come i broker. È però importante innanzitutto capire su quali asset conviene puntare in questo particolare periodo. A tal riguarda è possibile consultare la guida che spiega dove è meglio investire oggi messa a punto dagli esperti di Giocareinborsa.online, sito web specializzato nel campo degli investimenti digitali tra i più apprezzati dagli utenti.

I broker online permettono di investire su un'ampia gamma di mercati: azioni, criptovalute, materie prime, forex, indici ed ETF sono le categorie di asset negoziabili sulle loro piattaforme. Questa varietà di soluzioni, la possibilità di operare in autonomia, la comodità di poter fare tutto tramite computer o smartphone e, soprattutto, i costi contenuti sono i motivi che hanno spinto milioni di persone a preferire questi intermediari ai classici istituti finanziari.

Come scegliere il broker online

Ovviamente non tutti broker sono uguali! Per poter operare in sicurezza è necessario affidarsi solo a soggetti regolamentati, ma ci sono anche altri aspetti da prendere in considerazione. La qualità della piattaforma, gli strumenti a disposizione del trader, il supporto didattico offerto, i costi, gli asset su cui è possibile investire sono i fattori da valutare con attenzione quando si deve scegliere il proprio intermediario di riferimento.

Secondo gli esperti del sito giocareinborsa.online i migliori broker attivi in Italia oggi sono eToro, Capital.com, FP Markets, Trade.com e IQ Option. Ognuno di essi ha le sue peculiarità: eToro è famoso nel mondo per il suo Copy Trading, Capital.com offre un ottimo servizio di trading automatico, Trade.com fornisce segnali di trading di qualità, FP Markets tramite la piattaforma Autochartist permette all'utente di recuperare tantissime informazioni personalizzate.

Le migliori opportunità di investimento del momento

Ma torniamo all'argomento principale, ovvero le opportunità di investimento da cogliere in questo particolare momento storico. Per prima cosa bisogna individuare quelli che sono i mercati più promettenti. Gli eventi stanno spingendo il settore energetico, che va monitorato sia per gli investimenti in materie prime come petrolio, carbone o gas naturale che per quelli sulle aziende attive nel comparto come GazProm o Eni.

C'è poi molta curiosità sul metaverso: il gigantesco progetto ha un po' rallentato, ma rimane qualcosa di potenzialmente clamoroso; da monitorare i titoli di aziende come Coinbase, Square e PayPal, oltre ai grandi nomi Microsoft, Alphabet e Palantir Technolgies. Buone opportunità si possono trovare anche tra le materie prime alimentari, in particolar modo nel grano, nella soia e nello zucchero. Ovviamente rimane fondamentale la regola numero uno degli investimenti: bisogna diversificare per poter creare un portafoglio bilanciato ed equilibrato.