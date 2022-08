Covid, in Piemonte 937 nuovi positivi ma zero decessi: in stallo i ricoveri

Sono infatti 937 i nuovi positivi, per un rapporto con i tamponi effettuati (8.376) pari all'11,2%. A lasciare ottimisti sono soprattutto i dati relativi ai ricoveri: nonostante i due ricoverati in più, in Piemonte la percentuale di occupazione dei letti è infatti molto bassa. In terapia intensiva, causa Covid, vi sono appena 7 persone (1,1%). Nei reparti ordinari, i pazienti con il Coronavirus sono invece 288 (4,2%.