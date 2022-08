Mercoledì 31 l'ultima notturna della stagione estiva del trotto a Vinovo

Mercoledì 31 agosto l'Ippodromo di Vinovo apre i cancelli e chiude una stagione, quella delle notturne. Sarà l'ultimo appuntamento sotto la luce dei riflettori, almeno per le corse in orario serale. Un convegno da 8 corse, al via dalle 19.05 e che propone in apertura uno degli appuntamento più attesi perché il Premio Cile è riservato ai 2 anni impegnati sul miglio. Fari puntati sulla stellina Etsic’Etaitvrai, allievo di Philippe Allaire e interpretato da Andrea Guzzinati, che è ancora imbattuto. Ma ci sarà anche Elisa, l’allieva di Santo Mollo che è reduce da una vittoria Villanova d'Albenga. E ancora Eccezione, la puledra di Marco Smorgon.

Interessante anche il Premio Temuco con nove soggetti di tre anni sulla distanza del doppio km. Ospiti graditi saranno Manuel Pistone, Federico Esposito e Alessandro Gocciadoro che sfideranno i driver locali, come Smorgon al via con Deejay Bar. Non mancherà poi la corsa riservata alla categoria dei gentleman e ci sarà spazio per gli aspiranti allievi. Ingresso come sempre gratuito e possibilità di cenare nell'Hippo-Ristora per una serata diversa, anche grazie alla musica del deejay

Franco Fassi.