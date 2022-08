Amore e tecnologia: come sono nati i servizi di incontri online e quali sono disponibili oggi

Andiamo ad analizzare questo argomento partendo da lontano. Precisamente, dal momento della comparsa di Internet. I principi di base sui quali è fondato il concetto di Internet sono stati stabiliti relativamente di recente — nel 1969. La data ufficiale della prima comparsa di Internet è il 29 ottobre 1969, quando tra due host di rete ARPANET, che si trovavano a una distanza di 640 chilometri l’uno dall’altro, è stato possibile inviare un messaggio con solo due caratteri — "LO". Due anni dopo, è apparso il primo programma per l'invio di e-mail e negli anni Settanta c'erano già bacheche Internet, gruppi di discussione e nuovi protocolli di trasferimento dati.

Da questo momento, Internet inizia il suo rapido sviluppo e il suo graduale ingresso nella vita delle persone comuni di tutto il mondo. È diventato uno strumento di comunicazione insostituibile e ogni anno sono sempre di più le persone che utilizzano la rete. L'emergere di nuovi siti di incontri su Internet è stata solo una questione di tempo. Sebbene la prima piattaforma di questo tipo esistesse anche prima che apparisse Internet...

Match: il primo servizio di incontri online nella storia

Match è Il primo servizio di incontri online via computer ed è stato creato dagli studenti dell'Università di Harvard nel 1965. Come già saprai, Internet non esisteva ancora al tempo. Gli utenti hanno semplicemente ricevuto un questionario, risposto a una serie di domande, dopo di che i dati sono stati inseriti nel sistema il quale ha poi prodotto un elenco di potenziali corrispondenze tra gli altri partecipanti. Tutto questo aveva luogo offline e l'utilizzo di Match in quel momento costava $ 3.

Il servizio Match è esistito in questa forma fino al 1993, anno in cui si riformattò radicalmente e andò online. È così che è nato Match.com, il primo sito di incontri nella storia. Tuttavia all’epoca, solo poche persone al mondo avevano accesso a Internet, e anche allora solo nelle grandi città dei Paesi sviluppati. Match.com è davvero decollato negli anni 2000.

Già nel 2004, più di 42 milioni di persone si sono registrate su Match.com e il numero di utenti attivi ha superato i 15 milioni. Nello stesso anno, il sito è entrato nel Guinness dei primati.

Vedendo il successo di Match.com, altri sviluppatori si sono affrettati a creare le proprie alternative. Se da un lato alcuni di loro hanno copiato in tutto e per tutto le sue funzionalità, altri hanno cercato di aggiungere qualcosa di nuovo. C’è comunque un terzo gruppo: quelli che hanno deciso di cambiare radicalmente i principi stessi degli appuntamenti online e ci sono riusciti a pieno!

Omegle e Chatroulette: le chat video che hanno fatto la differenza

Al giorno d'oggi le chat video con estranei sono diventate abbastanza comuni e una valida alternativa ai siti di incontri online. Ma fino al 2009, semplicemente non esisteva nulla di simile.

La prima chat roulette Omegle è stata lanciata il 25 marzo 2009 da un giovane americano: Leif K-Brooks. Ma al tempo non c'era alcuna funzione di chat video integrata, ma solo messaggistica di testo. La prima video chat roulette è stata il sito web Chatroulette, sviluppato da uno studente russo Andrei Ternovsky e lanciato nel novembre dello stesso 2009.

A quel tempo, entrambi i siti hanno letteralmente rivoluzionato il mondo degli appuntamenti online e hanno attirato milioni di utenti da ogni Paese. Tuttavia, presto hanno dovuto affrontare una serie di problemi:

La perdita di utenti dovuto alla scarsa moderazione e l’eccessiva presenza di persone poco raccomandabili sul sito. Mancanza di chiarezza riguardo a quale direzione prendere in futuro. Esitazione da parte degli sviluppatori nell’ideare e offrire agli utenti qualcosa di nuovo.

Di conseguenza, Omegle e Chatroulette hanno perso il loro pubblico con la stessa rapidità con cui lo hanno fatto proprio. Tuttavia, le nuove chat video online, che hanno iniziato ad apparire attivamente sul Web, hanno attirato gli utenti con soluzioni completamente nuove. Ad esempio, il sito Web Chatrandom offriva ai membri l'uso di filtri di genere e geografici, nonché una funzionalità unica in quel momento: chat room tematiche, in cui è possibile comunicare contemporaneamente con un gruppo di persone che hanno interessi comuni. Un'altra famosa alternativa Omegle è il sito Web omeglealternative.com/it. Il sito utilizza un filtro di genere unico, ha una moderazione di primo livello e un servizio di assistenza clienti. In aggiunta, Omegle Alternative utilizza soluzioni tecniche avanzate, grazie alle quali il sito funzionano in modo impeccabile.

I principali antagonisti di Match.com oggi

Dopo il 2010 è cominciato la vera ascesa delle piattaforme di incontri. Milioni di persone hanno iniziato a cercare compagnia su siti e applicazioni. Pertanto, i servizi di incontri sono diventati un fenomeno davvero enorme. Tra i siti più interessanti dell'epoca possiamo citare i seguenti:

Tinder — una famosa applicazione mobile (circa 400 milioni di utenti), parzialmente a pagamento, operativa dal 2012 e che rimane oggi una delle più utilizzate al mondo. È stato Tinder a divulgare l’idea di funzione "scorrimento", che ti consente di scegliere se ti piace o meno una persona con un solo tocco e se la simpatia è reciproca, puoi iniziare la comunicazione.

Badoo — un conosciuto social network di incontri con oltre 510 milioni di utenti registrati. La caratteristica principale dell'applicazione è la capacità di indicare immediatamente per quale scopo stai cercando nuove conoscenze: amicizia o relazione. Nel 2017, gli sviluppatori hanno implementato una caratteristica un po' sui generis, ma interessante: la ricerca di una persona che somigli ad una specifica celebrità. Da giugno 2021, invece, non puoi catturare la schermata di testo o salvare foto dalle chat di Badoo. Questo viene fatto per proteggere i dati personali.

Bumble — era originariamente un classico sito di incontri che in seguito divenne una piattaforma più funzionale. Ad esempio, c'è una sezione Bumble Bizz dove puoi cercare lavoro, dipendenti e mentori. Invece, per le persone che si sono trasferite in un'altra città, è disponibile la sezione Bumble BFF dove è più facile trovare nuovi amici.

Tra le altre cose, sono emersi molti siti di incontri di nicchia per gruppi di utenti ristretti. Ad esempio, il sito vegetariano Veggly, la piattaforma di incontri per agricoltori Farmers Only, o 3nder — "Tinder per tre". Quindi oggi chiunque può trovare la piattaforma ideale, indipendentemente dai propri interessi, preferenze, posizione nella vita e persino peculiarità.

In alternativa alla conclusione: come l'industria degli incontri online ha cambiato il mondo

Secondo recenti sondaggi di alcune aziende, oltre il 60% dei nostri contemporanei considera gli appuntamenti online un trend positivo. Di fatto, i sondaggi confermano che gli appuntamenti online offrono molte più opportunità ad una persona che è in cerca dell'anima gemella rispetto al tentativo di incontrarla dal vivo. Solo il 28% delle persone è convinto che gli appuntamenti online siano una perdita di tempo o una misura estrema per chi è completamente disperato.

Naturalmente, tali statistiche non sono sempre state così. Ad esempio, nel 2005, il Pew Research Center ha condotto una ricerca in cui è venuto fuori che solo il 44% delle persone considera gli appuntamenti online un fenomeno positivo. Esattamente dieci anni dopo, la ricerca è stata ripetuta e nel 2015, il 59% degli intervistati ha espresso parere positivo per gli appuntamenti online.

Oggi, oltre il 17% di tutti i matrimoni nel mondo inizia con appuntamenti online e questo numero è in continua crescita. Dato che gli appuntamenti online stanno vivendo una nuova ondata di popolarità in questo momento a causa del coronavirus e delle restrizioni dovute alla quarantena, nei prossimi anni assisteremo sicuramente a un aumento vertiginoso del numero di "matrimoni online". Qualcuno potrà non essere d'accordo, ma siamo convinti che questo sia un trend positivo per tutti noi.