Grigliata di pesce e ballo della Taranta protagonisti sabato 3 settembre a Rodello

Portare a conoscenza la tradizione salentina nelle Langhe, un’affascinante sfida che Roberto Barbetta e Valentina Ichim (titolare) stanno conducendo con ottimi risultati, da quattro anni. Al ristorante “La Taranta” di Rodello si possono apprezzare le prelibatezze della cucina pugliese, partendo dal cuore pulsante di quella salentina.

Oltre ad assaporare le proposte durante serate con amici o la propria famiglia, ci sono occasioni speciali per rinsaldare ancora di più il rapporto con la cucina della regione del Sud, e quella di sabato 3 settembre ne è un esempio.



Dalle ore 18 musica e grigliata di pesce nella serata dedicata alla Taranta, il ballo salentino per antonomasia, una danza che rapisce la mente ed il corpo in un movimento che fa raggiungere l’estasi. Famosa è la festa della “Notte della Taranta”, appena svoltasi a Melpignano in Puglia (27 agosto).

I clienti potranno gustare il pesce fresco cotto alla brace e degustare i vini dei produttori di Rodello, in un abbinamento perfetto tra il cibo salentino ed il vino piemontese, mentre ballerine e musicisti porteranno i commensali nell’atmosfera della Taranta, tra ballo e ritmi incalzanti. E sarà come viaggiare con la mente fino in Puglia.

La cena viene completata con dolci tipici della Puglia, tra cui il famoso “pasticciotto”, amari, caffè.

Ci sarà da divertirsi, come in una grande famiglia!



La prenotazione è consigliata al numero: 0173/617276

La cena, in programma sabato 3 settembre dalle ore 18, viene proposta al prezzo di 30 Euro. Bambini e ragazzi prezzo ridotto a 15 Euro.