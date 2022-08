Un grande successo per la Fiera Nazionale che Cortemilia ha dedicato alla nocciola

Cortemilia ha vissuto in questo ultimo scorcio d’agosto una grande fiera. Già dal giorno dell’inaugurazione, che ha registrato un’affluenza record, si era capito che sarebbe stato un grande successo: e così è stato. Oltre una settimana di eventi e appuntamenti, presentati presso la sala stampa della Regione Piemonte a luglio, che hanno registrato una grande partecipazione, compreso l’atteso concerto di Francesco Renga; occasioni che hanno coinvolto la comunità, le tante associazioni, i commercianti e i visitatori che non sono mai mancati; per tutti c’è stata ampia scelta tra sport, grande musica e teatro, cultura letteraria, spettacoli, approfondimenti e celebrazioni che hanno coinvolto autorità e ospiti di prestigio.

Cortemilia e la sua nocciola sono state al centro del mondo e la conferma viene anche dalle parole del Consigliere comunale al Turismo e Manifestazioni e organizzatore della Fiera Marco Zunino: sono davvero molto soddisfatto della riuscita di questa edizione della Fiera Nazionale della Nocciola; tanti sono stati i turisti che hanno visitato Cortemilia: oltre 10.000 le presenze totali in questi 9 giorni di Fiera e il concerto di Francesco Renga ha ottenuto un ottimo risultato con circa 1.000 partecipanti.

Un importante dato è anche quello relativo alla comunicazione, oltre 200.000 sono state le visualizzazioni sulle pagine social della Fiera Nazionale; segnale importante di interesse da parte dei turisti.

Desidero quindi rivolgere un grazie di cuore a tutti coloro i quali durante questi giorni intensi hanno dato il loro contributo per la buona riuscita di questa edizione. Grazie a tutti gli sponsor, ai patrocini, alle collaborazioni, ai media partner, ai tanti giornalisti e agli organi di comunicazione regionali e nazionali RAI, ai rappresentanti istituzionali e ai tanti ospiti importanti che durante l'inaugurazione di sabato 20 agosto erano presenti a Cortemilia e che sin da subito hanno creduto nella manifestazione.

Alla Pro Loco e a tutte le nizurere e i nizurin, alle tante squadre di Protezione Civile e AIB, alla polizia locale, alle forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco Volontari di Cortemilia, all'AVAC e alla Confraternita della Nocciola.

A Stefano Cencio, fotografo ufficiale della Fiera, ma soprattutto grazie al mio staff: Patrizia Brandone, Valentina Beltrami, Nicoletta Ravina e Gloria Gonella(organizzazione), Stefania Pola (Grafica), Chiara D'Aurizio (Comunicazione), Bruno Penna (Ufficio Stampa) e a tutti i dipendenti comunali per avermi supportato nell'organizzazione di questo importante evento.

Sono certo che lo sforzo effettuato e la sinergia creata in questo anno di ripartenza, sia una buona base per iniziare sin da subito, con l'organizzazione dell'edizione 2023.

Soddisfatto anche il Sindaco Roberto Bodrito: “ho visto il nostro centro cittadino animato come non mai, si percepisce come l’attenzione verso Cortemilia e verso tutto il territorio dell’Alta Langa sia davvero in grande crescita; una settimana intensa di iniziative con ospiti importanti che hanno confermato il livello Nazionale di questa Fiera; se il Covid aveva fermato le attività per due anni, la ripresa a cui stiamo assistendo e che si è concretizzata proprio anche attraverso il grande successo della nostra Fiera, è una sorprendente conferma. A tutti coloro che si sono impegnati va anche il mio ringraziamento, senza di loro sarebbe stato impossibile raggiungere questi risultati”.