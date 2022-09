Valeria Adige, vincitrice del Trail Corto nel 2021, è nella top ten delle classifiche nazionali OCR

Una delle protagoniste più attese domenica 9 ottobre nell’edizione 2022 del Trail delle Colline è sicuramente Valeria Adige. Classe 1989, l’atleta di Nole l’anno scorso è stata la vincitrice del Trail Corto femminile portando a termine la gara con il riscontro cronometrico di 1h36’44” e scrivendo il suo nome nell’albo d’oro della prima competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po, valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti. Un bel successo il suo, giunto in un mese, lo scorso ottobre, contraddistinto dalle due seconde posizioni ottenute al Trail della Corsa al Musinè e al Circus Trail di Borgofranco.

Quest’anno Adige non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione, visto che con ogni probabilità nello stesso weekend sarà protagonista in un prestigioso appuntamento agonistico del mondo OCR (Obstacle Course Race), passione che condivide con il marito Marco De Matteo, che la allena: entrambi fanno parte del team competitivo piemontese Warrior Race Italia, con cui si sono tolti diverse soddisfazioni e hanno raggiunto ottimi livelli. Valeria è stabilmente nella top ten nazionale in campo femminile ed occupa la piazza d’onore nelle Warrior Series 2022. Forza fisica e mentale, coraggio, sacrifici, ma anche determinazione, ambizione e motivazioni: sono queste le caratteristiche principali di chi compete ad alti livelli nell’universo OCR ed il trail running è sicuramente una disciplina sportiva che aiuta a migliorare le proprie prestazioni. Lo sa bene Valeria Adige, che anche nel 2022 ha conquistato ottimi piazzamenti nei trail e nelle skyrace a cui ha preso parte, come il doppio quinto posto in terra ligure al Val Maremola Trail e al Trail della Gallinara, la seconda posizione al Castel Night Trail di Montalto Dora, la quarta piazza al Circus Trail di Borgofranco e, poche settimane fa, il quinto posto in Valle d’Aosta nella White Peaks SkyRace.

Queste le parole di Valeria: “Al di là della vittoria nel Trail Corto femminile, mi sono trovata benissimo l’anno scorso al Trail delle Colline e conto di tornarci. E’ uno dei migliori trail a cui ho partecipato, il percorso è davvero bello, ben segnalato e mi è piaciuto molto, per non parlare dell’ottima organizzazione. Insieme a me ha gareggiato anche mio marito Marco, giunto all’arrivo tre minuti prima di me e classificatosi quattordicesimo assoluto. Di base sono un’atleta OCR e sfrutto le gare di trail running come preparazione. Come tanti, ho incominciato a correre su strada, ma durante la gravidanza ho iniziato a camminare in salita e una volta partorito mi sono dedicata quasi esclusivamente ai trail. Consiglio a tutti di prendere parte al Trail delle Colline e chissà che non ci vedremo domenica 9 ottobre sul percorso!”.

Il Trail delle Colline è organizzato dalla Asd Hope Running Onlus insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, con il supporto delle amministrazioni comunali di Chivasso, Castagneto Po, Casalborgone, San Sebastiano Po e Rivalba, del CAI Sezione di Chivasso, della LILT sezioni di Torino e Chivasso e dello CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario nazionale, oltre che con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

Confermate le tipologie di gara del Trail delle Colline 2022:

TdC Lungo: trail competitivo da 28 chilometri, con dislivello positivo di 1450 metri

TdC Corto: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri

Dog Endurance Trail: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri, da affrontare con il proprio miglior amico a quattro zampe, a cui saranno i benvenuti appassionati di dog endurance, sleddog, dog trail e dog trekking con attrezzatura da traino

Eco-camminata in Rosa: passeggiata libera a tutti da 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, il cui ricavato sosterrà la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno

Tutte le info relative al 4° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.it

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Official Film Movie: www.youtube.com/watch?v=QHThhZ8bHkk&t=2s

• Official Trailer: www.youtube.com/watch?v=RRWnncz7WGU

• Regolamento: www.traildellecolline.com/regolamento/

• Raccolta fondi: gofund.me/9cd907eb

• Iscrizioni trail: iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55123

• Iscrizioni camminata: www.appnrun.it/evento/3288/Trail+delle+Colline++Eco+Camminata+2022