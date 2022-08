Sport |

Basket, prova convincente della Reale Mutua Torino nell'amichevole contro la Junior Casale

I gialloblù di coach Ciani si aggiudicano tutti e quattro i periodi: esordio stagionale di Ron Jackson

Basket, Reale Mutua convincente nell'amichevole contro la Junior Casale

Secondo appuntamento stagionale per la Reale Mutua Basket Torino, che tra le mura amiche del Pala Gianni Asti ha affrontato la Junior Casale, formazione neopromossa in Serie B. Così come per l’amichevole giocata sabato a Treviglio, anche in questa occasione i due coach hanno deciso di azzerare il punteggio alla fine di ogni quarto: i gialloblù si aggiudicano tutti e quattro i periodi. Primo quarto di grande energia per la Reale Mutua, che ha visto anche l’esordio stagionale di Ron Jackson: in un primo periodo ad alto punteggio, è la Reale Mutua ad aggiudicarselo con il punteggio di 21-20. Nel secondo periodo la maggior esperienza della Reale Mutua si fa sentire, che infatti si aggiudica il secondo quarto 23-13. Terzo quarto che si gioca sui binari dell’equilibrio, ma nella seconda metà del periodo la squadra di coach Ciani schiaccia il piede sull’acceleratore e vince il quarto 23-16. Nell’ultimo periodo coach Ciani dà spazio a tutti i giovani della panchina: l’ultimo quarto viene comunque vinto dai gialloblù con il punteggio di 23-13. Reale Mutua Basket Torino: Mayfield 11, Vencato 7, Taflaj 9, Schina 3, Jackson 10, Poser 17, Fea 5, Guariglia 15, Dalle Ave, De Vico 9, Avino 2. All.: Franco Ciani Junior Casale: Jovanovic 5, Riva 12, Ielmini 2, De Ros 3, Bilal, Geraci 2, Avonto, Apuzzo 3, Raiteri 5, Ruiu 18, Negri 3, Saladini 9. All.: Davide Cristelli.

redazione

