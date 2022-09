Banda larga e segnali tv? I piccoli Comuni si appellano a Elon Musk: "Ci porti Internet in montagna con i suoi satelliti"

Quando tutte le strade "normali" per risolvere i problemi sono state provate, battute ed esplorate, la tentazione di affidarsi a un "supereroe" è forte. E i Comuni montani - torinesi, piemontesi, ma non solo - hanno deciso di rivolgersi a Elon Musk, che forse non avrà i superpoteri, ma è unanimemente riconosciuto come l'uomo più ricco del mondo. A capo di colossi come SpaceX e Tesla, ma di recente coinvolto anche in trattative (poi sfumate) per prendere Twitter o in scenari che lo vorrebbero interessato al Manchester United.

Una lettera aperta

Uomo eclettico, insomma, oltre che ricco di risorse. Ma quel che i piccoli Comuni e i territori montani chiedono non è beneficenza: piuttosto l'applicazione di alcune delle tecnologie che SpaceX porta avanti, ovvero l'uso dei satelliti. Uno strumento prezioso per portare il segnale anche nei luoghi più remoti. "Caro signor Musk - dice Marco Bussone, vicepresidente Uncem Piemonte e presidente nazionale -, Uncem si occupa da molti anni di divario digitale tra aree urbane avanzate, grandi città, e piccoli paesi, aree montane dell'Italia. La mancanza di una buona connessione si unisce a mancanza di competenze digitali, oltre che alla assenza, in molte aree dell'Italia, di un buon segnale per la telefonia mobile. È un problema analogo a quello di altri Paesi dell'Europa, diverso ma simile a quelli di altre parti del mondo".