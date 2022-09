Disoccupati over 58? E' possibile lavorare in montagna. Al via il bando per 17 posti: come candidarsi

È pubblicato sul sito web dell’Unione Montana Valle Susa il bando Cantieri di Lavoro per persone disoccupate over 58 per l’anno 2022. Un’opportunità a cui potranno accedere ben 17 persone, non occupate e di età uguale o superiore a 58 anni, che avranno la possibilità di lavorare, 30 ore settimanali per 260 giornate totali, in specifici progetti da attuarsi presso alcuni Comuni della Valle.