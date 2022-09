Il Comune di Torino assume: 129 posti a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Torino assume. La Città ha pubblicato oggi sei bandi di concorso per l’assunzione di 129 figure professionali, tutti a tempo pieno ed indeterminato: la presentazione delle domande scade il 23 settembre 2022. Nel dettaglio Palazzo Civico cerca: 60 Istruttori Tecnico Geometra (CAT. C), 6 Istruttori Tecnico Perito Industriale (CAT. C), 4 Istruttori Tecnico Perito Agrario (CAT. C), 55 Responsabili Amministrativi (CAT. D), 2 Dirigenti Avvocati, 2 Dirigenti Finanziari. Tutte le informazioni su: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml.

A novembre mancavano oltre 5mila dipendenti

E questa nuova “infornata” di bandi segue quella di alcuni mesi fa, che serviva oggi come allora a colmare il grave deficit di personale per il Comune di Torino. A novembre scorso all'ente mancavano oltre 5.100 dipendenti, con il rischio di non riuscire più a garantire i servizi essenziali: a lanciare l’allarme era stato lo stesso sindaco Stefano Lo Russo. Particolarmente critica all’epoca la situazione nell’area dirigenziale, dove mancava il 50% dei lavoratori.