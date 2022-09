Politecnico e Marelli Motorsport: una collaborazione sui motori elettrici nel segno del nitruro di gallio

Si chiama Nitruro di Gallio, ma non è il cattivo di Asterix. E' un ambito tecnologico legato alla potenza ad alta tensione per i motori elettrici. Su questo collaboreranno Marelli Motorsport – la business unit Motorsport del fornitore automotive globale Marelli, con una consolidata esperienza nello sviluppo di sistemi ibridi ed elettrici per i principali campionati motorsport – e il Power Electronics Innovation Center (PEIC) del Politecnico di Torino.





La collaborazione è volta alla progettazione e prototipazione di un innovativo inverter multilivello da 900 V a elevata potenza per la trazione elettrica, basato sulla tecnologia GaN.





Il nitruro di gallio, una tecnologia all’avanguardia che può raggiungere frequenze di commutazione senza precedenti e ridotta energia di commutazione, consente una drastica riduzione dei componenti passivi (ad es. induttori, condensatori, trasformatori), mantenendo al contempo una straordinaria efficienza. Negli ultimi anni, la tecnologia GaN è andata evolvendosi rapidamente in termini di prestazioni di conduzione e commutazione. Inoltre, poiché i dispositivi GaN laterali vengono costruiti su wafer di silicio standard, il loro costo è già estremamente competitivo.





La tecnologia GaN apre nuovi orizzonti nell’ambito della progettazione dei convertitori di potenza, il campo nel quale la collaborazione punta ad eccellere in termini di architetture multilivello ad alta efficienza, gate driving, affidabile ed ottimizzata parallelizzazione dei dispositivi, tecnologie di capacitori ad alta frequenza e temperatura, integrazione di capacitori e semiconduttori su circuiti stampati volta alla riduzione costi, soluzioni di raffreddamento avanzate.

“La collaborazione con il Politecnico di Torino consente un ritmo di sviluppo più rapido nel campo della tecnologia innovativa Wide Band Gap applicata ai convertitori di potenza - ha affermato Riccardo De Filippi, Head of Marelli Motorsport -. In particolare, il GaN si sta rivelando molto promettente per quanto riguarda i dispositivi di commutazione ad alta frequenza, anche a livelli elevati di tensione e potenza. Tutto fa pensare che questa nuova tecnologia avrà un futuro brillante nel mercato dell’elettrificazione dei veicoli”.





“La collaborazione con Marelli è un’ulteriore dimostrazione dei molteplici vantaggi e sinergie possibili tra Università e Industria quando uniscono le forze nell’accelerare l’applicazione di nuove tecnologie mirate allo sviluppo di dispositivi all’avanguardia", commenta Radu Bojoi, Politecnico di Torino, chairman Power Electronics Innovation Center .