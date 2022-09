La realtà che aumenta il business

Da sempre le tecnologie immersive sono associata principalmente ai giochi online, in particolare ai videogiochi e alle suite che ospitano i casinò online. Proprio queste piattaforme di gioco sono state tra le prime ad utilizzare il virtuale nella programmazione e sviluppo di giochi, per aumentare il grado di interazione degli utenti e per rendere l’ambiente digitale molto più simile a quello reale. Tra le aziende che hanno maggiormente puntato su questo aspetto troviamo Greentube, marchio che gestisce in Italia il casinò Starvegas. Proprio Starvegas è stato uno dei primi operatori in Italia ad inserire nel proprio palinsesto versioni virtual dei più popolari giochi di casinò, basandosi sulle tecnologie implementate nel segmento dei videogiochi, da sempre fonte di ispirazione per le software house.

Tuttavia, il loro uso va oltre il gaming. Oggi la realtà virtuale (e quella aumentata) viene spesso utilizzate per creare prototipi e testare progetti, per formare i dipendenti e aumentare la produttività, per migliorare le campagne di marketing e per fornire un servizio clienti ottimale agli utenti.

Dal momento che le aziende hanno cercato di rafforzare i loro legami con i consumatori, la realtà virtuale e aumentata hanno assunto un ruolo sempre più importante per le imprese. Tecnici e manager sfruttano la dimensione emotiva di queste innovazioni e le orientano in funzione dei benefici previsti nel loro piano marketing.

In generale, tutti i contenuti legati alla realtà virtuale, che possono essere interamente generati dal computer o essere immagini reali, richiedono l’uso di hardware specifici e sofisticati. Questi consentono agli utenti di vedere e ascoltare i contenuti preparati e di interagire virtulmente con esso. In questo modo gli utenti vivono esperienze che nessun altro sistema può offrire. I filtri di Snapchat o Pokémon GO sono alcuni degli esempi più noti di realtà aumentata, una tecnologia che ha rivoluzionato il social media marketing e che può essere apprezzata semplicemente con un telefono cellulare, rendendola molto più accessibile.

La pandemia può essere considerata come una pietra miliare nella diffusione di attività ed eventi online dominati dalla realtà virtuale. In questo periodo milioni di persone sono stati costretti a rimanere nelle proprie case per contenere la diffusione del covid 19, ma non hanno rinunciato ad apprendere, lavorare o divertirsi. In questo contesta è nato il metaverso, un ambiente digitale in cui gli esseri umani interagiscono attraverso gli avatar.

Oltre al già menzionato gaming, che ha visto già l’introduzione di questa tecnologia in alcuni titoli sul mercato, il metaverso sta svolgendo un ruolo notevole anche nel retail e negli e-commerce.

I rivenditori ritengono che se gli utenti possono immergersi nei loro negozi mediante il metaverso, è più facile convincerli ad acquistare un prodotto. Secondo uno studio condotto dall’Istituto di ricerca Capgemini, otto aziende su dieci che hanno utilizzato metodi e tecnologie immersive ritengono che i vantaggi ottenuti hanno superato le loro aspettative.

Come spiega uno dei cofondatori di ByondXR, Eran Galil, “questa innovazione è uno degli elementi chiave della quarta rivoluzione industriale, e consente a tutte le parti di prendere decisioni ‘più informate’ per ‘eliminare i dubbi’ su prodotti o servizi”. A suo avviso, “le connessioni tra lavoratori, manager e pubblico si rafforzano ed è persino possibile collegare ciò che si fa nel cyberspazio con ciò che si fa negli stabilimenti fisici”.