Plastic Free Settembre 2023: sensibilizzazione e guida per ridurre l'uso dei sacchetti di plastica

Il Plastic Free July è tra le iniziative ecosostenibili più popolari al mondo che ogni anno riuniscono migliaia di persone nella battaglia contro l'inquinamento da plastica. Nasce dalle idee di Rebecca Prince-Ruiz, fondatrice e amministratrice dell'associazione Plastic Free. La campagna è stata concepita con un obiettivo: non generare rifiuti di plastica per tutto luglio. Quest'anno, la campagna è entrata nel suo decimo anno di esistenza. Ci auguriamo che i risultati siano simili a quelli del 2020, dove ogni persona ha ridotto i rifiuti fino a 21 kg in un anno. Mancano solo pochi giorni alla conclusione di "Luglio senza plastica". Tuttavia, vorremmo fornire alcuni consigli utili che puoi implementare per proteggere il nostro ambiente dagli impatti devastanti dell'inquinamento causato dalla plastica. Le azioni quotidiane piccole e facili da implementare faranno la differenza. Ecco cinque semplici linee guida fornite dall'associazione Plastic Free per avere splendidi oceani e città.

1) No ai sacchetti di plastica biodegradabili

Assicurati di chiedere sacchetti di plastica biodegradabile dal negozio di alimentari del negozio di elettronica prima di pagare per acquistare i prodotti che hai acquistato. Anche il fatto che si converta in compost (fertilizzante naturale) non è sufficiente per salvaguardare l'ambiente. Occorrono dalle 3 alle 6 settimane perché i sacchi della spazzatura si trasformino in compost. Le attività commerciali consentono borse per la spesa o per l'acquisto di borse di carta, un'opzione più sostenibile rispetto alla plastica biodegradabile. Se possiedi un negozio o un'azienda di ristoranti che spedisce a casa, puoi buste di carte personalizzate o sacchetti della spesa in TNT (tessuto non tessuto). C'è una promozione di successo del tuo marchio a un prezzo ragionevole. Con Wikabags , puoi progettare borse personalizzabili in soli due semplici passaggi e contribuire a ridurre la quantità di rifiuti di plastica. I sacchetti in tessuto non tessuto e in carta sono resistenti in quanto possono essere utilizzati molte volte. Contrariamente ai sacchetti biodegradabili, che hanno una durata limitata e non possono riutilizzarli.

2) Acquista prodotti alimentari sfusi

Biscotti di pasta, legumi ai cereali e una varietà di altri articoli possono essere acquistati alla rinfusa. Questa facile decisione ridurrà significativamente la quantità di imballaggio che siamo in grado di conservare come uno spreco. Al momento dell'acquisto di frutta e verdura evita di confezionare utilizzando vassoi e imballaggi in plastica. Quando vuoi puoi usare buste di carta , cotone o shopper su misura. Sono comodi da trasportare perché sono piccoli nello spazio. Inoltre, come ci si aspetterebbe, offrono prestazioni eccezionali rispetto al peso.

3) No a bicchieri, posate e piatti di plastica

Dinner party e raduni informali sono eventi in cui aumenta il consumo di plastica monouso e le tante tonnellate già trovate nei mari. Esistono alternative sostenibili, come stoviglie usa e getta riciclabili. Inoltre sono pratiche e comode e, soprattutto, non inquinanti.

4) Acquista uno spazzolino da denti in bambù

Il facile utilizzo di uno spazzolino da denti potrebbe fare la differenza per il destino della Terra? Sì! Se si considera che deve essere sostituito dalle 3 alle 4 volte all'anno, ognuno di noi getterà almeno 300 rifiuti nella propria vita. Se consideri che, secondo le stime del WWF, che ogni spazzolino ha bisogno di circa 500 anni per decadere completamente, saprai quanto sia fondamentale modificare il tuo stile di vita implementando alternative verdi. Acquista uno spazzolino da denti in bambù per ridurre l'uso della plastica e combattere l'inquinamento ambientale.

5) Detergenti e prodotti per l'igiene personale con packaging ecosostenibile

I prodotti per la pulizia personale e i detersivi possono essere fonte di irritazione. Provocano inquinamento sia per i materiali utilizzati per realizzare i prodotti che per il loro imballaggio, che, nella maggior parte dei casi, è di plastica. Diverse aziende stanno apportando un cambiamento e stanno investendo in alternative in entrambe queste aree. Shampoo solidi e pastiglie ecologiche per la pulizia della casa diluita nei dosatori multiuso sono solo alcuni esempi. Al momento dell'acquisto di un prodotto, assicurati di acquistare soluzioni sfuse o imballaggi in carta, e ancora meglio se sono realizzati con carta riciclata.

Questi sono solo gli esempi più evidenti di come vivere una vita senza plastica sia fattibile. È molto facile continuare la campagna attraverso Plastic Free anche dopo il 31 luglio 2022. Le imprese, le aziende e i consumatori sono tutti chiamati a fare la loro parte per invertire la tendenza verso alternative più sostenibili ed ecologiche per proteggere il nostro ambiente e la nostra salute.