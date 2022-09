A Torino martedì al via la vaccinazione contro il pneumococco e il Fuoco di Sant'Antonio

Da martedì 6 settembre 2022 l’ASL Città di Torino parte con la campagna di vaccinazione, rivolta ai cittadini di età compresa tra i 65 ed i 70 anni ed ai pazienti diabetici, contro il pneumococco e l’herpes zooster (fuoco di Sant’Antonio).

PNEUMOCOCCO

Lo Pneumococco è un batterio molto diffuso, responsabile di infezioni anche gravi soprattutto nei bambini con meno di 1 anno, negli adulti con più di 65 anni di età e in chi è affetto da determinate malattie o condizioni.

Il vaccino anti-pneumococcico protegge da infezioni causate da questo microrganismo, quali le più frequenti polmoniti e meningiti.

HERPES ZOSTER

L’Herpes Zoster, comunemente conosciuto come “Fuoco di Sant’Antonio”, è una malattia frequente e debilitante, dovuta alla riattivazione del virus della varicella, contratto generalmente nell’infanzia, che rimane silente, anche per molti anni, nel sistema nervoso e può manifestarsi in un qualsiasi momento soprattutto negli anziani e in chi ha il sistema immunitario debilitato.

L’infezione causa un’eruzione cutanea dolorosa, con la comparsa sul corpo di vescicole accompagnate da bruciore e prurito.

La complicanza più comune è rappresentata dalla nevralgia post-erpetica: una sindrome dolorosa cronica che può durare mesi o, addirittura, anni dopo la guarigione delle lesioni cutanee.

Il vaccino, somministrato in dose singola, riduce il rischio di sviluppare l’Herpes Zoster e soprattutto protegge dalla nevralgia post-erpetica.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VACCINO

È possibile effettuare le vaccinazioni per PNEUMOCOCCO ed HERPES ZOSTER presso l’HUB Vaccinale dell’Ospedale San Giovanni Bosco, in Piazza Donatore di Sangue 3 – Torino, tutti i martedì - mercoledì - giovedì e venerdì del mese di settembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in ACCESSO DIRETTO.

Si richiede ai cittadini di presentarsi muniti della tessera sanitaria.