Agricoltura sostenibile per far crescere una vita "indipendente" e avere cura di sé: ecco i primi risultati, anche a Torino

Sono stati realizzati in questo progetto percorsi di cittadinanza attiva dedicati ai giovani e alle loro famiglie, ad alto contenuto emozionale, per sensibilizzare al tema dell'ecologia integrale anche utilizzando la forma artistica della musica e del canto, e azioni molto concrete, come lo svolgimento insieme della raccolta differenziata. Sono stati attivati sportelli di sostegno psicologico per i più fragili e allestite ludoteche, attività di animazione, corsi di italiano per giovani donne migranti, e attività di mediazione culturale.