Fotografa 41enne di Rivarolo Canavese precipita in montagna in valle d'Aosta

Paola Gallo Balma è la vittima dell’incidente avvenuto in montagna ieri in valle d’Aosta. La fotografa di 41 anni originaria di Rivarolo Canavese non è rientrata dall’escursione sul Corno Bussola.

A dare l’allarme in serata è stato proprio un amico che non l’ha vista tornare. La donna precipita sul percorso non particolarmente impegnativo probabilmente ha perso di vista il sentiero a causa delle nuvole basse che si sono formate durante la giornata.

Balma era una nota fotografa con alle spalle studi al Politecnico di Torino. Dopo un lungo viaggio attraverso l'Argentina, aveva partecipato a diversi concorsi fotografici e negli ultimi tempi si era spostata spesso tra la Liguria e il Piemonte.