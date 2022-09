Ezio Bosso, in occasione del compleanno esce la registrazione del repertorio del Quartetto d'Archi

In occasione di quello che sarebbe stato il 51/o compleanno di Ezio Bosso, il 13 settembre esce in digitale con Buxus Records ed Edizioni la prima registrazione discografica dell'importante mole di repertorio eseguito dal Quartetto d'Archi di Torino, lo stesso per cui il musicista, scomparso nel 2020, lo scrisse ed affidò nelle esibizioni dal vivo negli anni '90.

Quartetto N.4 "The Four Letters" è ispirato a quattro lettere di giovani partigiani della Seconda Guerra Mondiale.

Frutto di un lungo lavoro di riordino delle partiture, la registrazione è stata commissionata dagli eredi di Bosso ad amici collaboratori del musicista, fra i quali la flautista e direttrice d'orchestra Silvia Catasta, a lungo assistente del Bosso compositore e dei musicisti Giacomo Agazzini, David Romano, Diego Romano e Claudia Ravetto.