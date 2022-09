Torna il Festival della Sostenibilità: attività e laboratori per i bambini del quartiere San Salvario

Visto il successo e la grande richiesta, l’Associazione Manzoni People, no-profit di genitori nata 12 anni fa all’interno dell’Istituto Comprensivo Manzoni, si è impegnata per progettare e realizzare la seconda edizione del Festival. Si terranno così tra il 13 e il 18 settembre 2022, sempre in aiuola Ginzburg, i 12 laboratori gratuiti del progetto ‘Costruire un futuro: bambini e sostenibilità’ nato per insegnare ai giovani ad affrontare con maggior consapevolezza temi come sostenibilità, educazione ambientale, educazione alimentare.