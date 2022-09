Stile torinese per i treni che salgono verso il Cervino: verso il Gornergrat si viaggia sui Polaris firmati Pininfarina

Sono passati due anni e mezzo da quando la Gornergrat Bahn e Stadler Rail hanno firmato il contratto per la consegna di cinque nuovi treni a cremagliera per il viaggio da Zermatt al Gornergrat verso il Cervino. La prima delle nuove automotrici doppie è stata inaugurata e presentata al pubblico in occasione del cosiddetto "roll-in". Un'automotrice con uno stile tutto italiano e torinese, visto che porta la firma di Pininfarina .

Dopo il trasferimento e la consegna del primo treno nell'aprile di quest'anno, sono seguiti giri di prova e test statici per prepararsi al meglio all'ispezione tecnica di sicurezza operativa da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti prevista per metà agosto. Le automotrici doppie sono state testate a fondo in trazione singola, doppia e mista (con veicoli della flotta esistente) e l'autorizzazione all'esercizio è stata consegnata alla fine di agosto. L'entrata in servizio è prevista per la fine del 2022/inizio 2023, giusto in tempo per il 125° anniversario della Gornergrat Bahn l'anno prossimo. Il volume degli ordini per le cinque unità multiple a due auto è di 45 milioni di franchi svizzeri.