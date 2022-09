Calcio, Serie D. Pinerolo, avvio di campionato col botto: è 2-3 a Gozzano!

GOZZANO - PINEROLO 2-3

Reti: 23'Vona (G) 46'Ciliberto, 50'Deriggi, 60'Galasso (P) 83'Aut.Gjura (G)

Il Pinerolo Calcio inizia con il botto la propria stagione del ritorno nel campionato di Serie D, grazie ad una vera e propria impresa esterna sul campo del Gozzano.

Impresa straordinaria. La neopromossa si presenta sul difficile campo dei novaresi, squadra decaduta dopo i passati scorsi anche in Serie C, iniziando non bene la partita d'esordio. Il Pinerolo infatti va sotto dopo 23 minuti per la rete di Vona. Nella ripresa la reazione è però da grande squadra. I torinesi trovano prima il pari con Ciliberto (46'), poi passano con Deriggi (50') e chiudono la contesa con la rete di Galasso (60'). L'autorete sfortunata di Gjuria al 75' rende più aperto il match che però non cambierà più di punteggio.

Con questo successo il Pinerolo vola in testa dopo 90 minuti di gioco in coabitazione con Asti, Sanremese, Chieri, Ligorna, Bra e Fezzanese. Domenica prossima esordio alo stadio "Barbieri" contro lo Stresa: sognare non è impossibile.