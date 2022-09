I cinque migliori calciatori che abbiano giocato a Torino

In Italia non solo Milano riesce a tenere testa al numero di trofei e trionfi nazionali che può vantare la città di Torino, grazie alla presenza della Juventus e del Torino F.C. Tanti trofei significano anche tantissimi campioni che sono passati per queste due squadre: vediamo i cinque più importanti (nel caso volessi scoprire quali siano i cinque migliori calciatori italiani di sempre, potresti leggere l’articolo che trovi a questo link).

Gianluigi Buffon

Uno dei pochi portieri che sia riuscito a sfiorare la vittoria del Pallone d’Oro (nel 2006, l’anno del trionfo dell’Italia al Mondiale di Calcio: a vincere fu Fabio Cannavaro), Buffon è senza dubbio uno dei portieri più forti della storia del calcio. Nel 2020 France Football lo ha riconosciuto come il secondo portiere più forte di sempre, davanti a Manuel Neuer e dietro Lev Yashin (ad oggi unico portiere a vincere il Pallone d’Oro).

Buffon, oggi 44enne, ha vinto (quasi) tutto nella sua lunghissima carriera, iniziata al Parma (1995-2001), proseguita alla Juventus (2001-2018, 2019-2021) e ora in conclusione nuovamente al Parma (2021-oggi).

Dino Zoff

Altro portiere, Zoff si può considerare come il primo Buffon del calcio italiano: affermatosi alla Juventus (dove ha giocato tra il 1972 e il 1983), anche lui ha vissuto la gioia di vincere da titolare un Mondiale di Calcio, quello storico di Spagna 1982. Ad oggi nessun portiere italiano si è avvicinato al livello di Zoff e Buffon, su cui ancora si discute per stabilire chi davvero sia stato il più grande.

Valentino Mazzola

Il cognome Mazzola per i più porta alla mente il volto e le gesta del figlio Sandro, altro grandissimo campione del calcio italiano. Tuttavia, Valentino Mazzola è stato se possibile un calciatore ancora più forte, tra i migliori numeri 10 della storia e forse miglior calciatore italiano di sempre. Solo il tragico incidente del colle di Superga poté fermare il suo incredibile talento e quello dei suoi compagni del “Grande Torino”, una squadra che tra il 1943 e il 1949 fu capace di conquistare cinque Campionati Nazionali di fila (due stagioni saltarono per la guerra) e una Coppa Italia.

Michel Platini

Sebbene negli ultimi anni se ne sia parlato per via delle sue disavventure giudiziarie, Platini rimarrà nella storia del calcio come uno dei più forti numeri dieci della storia del calcio. Un centrocampista di enorme visione, dalle intuizioni geniali, i cui gol e le sue iniziative con la palla tra i piedi gli sono valse tre palloni d’oro di fila tra il 1983 e il 1985. Alla Juventus ha chiuso la sua carriera da calciatore, cumulando 224 presenze e 104 reti tra il 1982 e il 1987.

Cristiano Ronaldo

Arrivato quando già era nella fase calante della sua carriera, Cristiano Ronaldo ha comunque saputo deliziare i tifosi della Juventus con tre anni di giocate da fenomeno e tante reti decisive: dal 2018 al 2021 ha collezionato 134 presenze e 101 gol. Il cinque volte pallone d’oro ha vinto due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia nei suoi tre anni a Torino.

Il suo arrivo non ha portato quel successo in Champions League che tutti davano per scontato dopo nove anni di dominio in Italia: con lui solo eliminazioni, con un quarto di finale e due ottavi di finale in tre stagioni. A livello di marketing il suo arrivo è risultato un successo, con grande crescita sui social e l’arrivo di grandi sponsor per la squadra.