Il Terzo Settore vale 80 milioni: al via a Torino l'Officina del Sociale, per formare chi lavora

Il Terzo Settore in Italia ha un valore economico che si aggira attorno agli 80 milioni, dando un contributo del 5% al PIL nazionale, non troppo distante dalla percentuale del turismo. Diventa quindi essenziale formare chi vi lavora all'interno. Con questo obiettivo nasce l'Officina del Sociale itinerante, che da oggi e per quattro settimane fa tappa a Torino.

Le attività

Un'iniziativa che fa parte del Progetto InFormazione di OPES, che vuole appunto fornire strumenti al mondo del terzo settore. Per tutto il mese nel capoluogo piemontese sono previste attività in aula e a distanza, seminari, convegni e tavoli di design thinking secondo un programma che punta a toccare tutti gli aspetti. Questo pomeriggio sono previsti due workshop sul tema "Il nuovo modo di fare associazionismo".

800mila dipendenti