Strade dissestate in San Salvario: residenti e commercianti chiedono un'asfaltatura urgente

Strade dissestate in San Salvario che non danno certo una bella immagine del quartiere storico, centro della movida ma anche luogo di ritrovo di tanti turisti.

In particolare, come segnala un ristoratore della zona, nell'isolato compreso tra Via Berhollet, Via Goito e Via Galliari, il manto stradale è in stato di degrado con buche anche di svariati centimetri e parti di asfalto saltato. Come se non bastasse, alcuni angoli caratteristici con sampietrini storici, spesso sono ricoperti da rattoppi fatti con colate di cemento.