Tragico incidente a Villastellone: scontro auto-motorino fatale ad un 60enne

Tragedia nella prima mattina di oggi, giovedì 8 settembre, a Villastellone. In uno scontro con un'auto è deceduto Pasquale Gervasi, 60enne di Carmagnola, che era a bordo del suo scooter.

Il frontale con la vettura non gli ha lasciato scampo, l'uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che si sono poi indirizzati a curare il conducente della macchina, portato poi in ospedale per accertamenti.

L'incidente è adesso al vaglio dei carabinieri, che si stanno occupando delle indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.