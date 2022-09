Reggia di Venaria: un ciclo di incontri letterari sul "gioco"

Un invito alla (ri)lettura di grandi classici della letteratura, da Dostoevskij alla Morante passando per Tolstoj, Roth, Soriano, Tolkien, affrontando tematiche che vanno dal gioco d’azzardo ai giochi di guerra, da quello amoroso al calcio, dai cosplayer al mondo salvato dai ragazzini, in un frangente storico in cui davvero ce n’è bisogno.

emergenza sanitaria, è a sua volta ispirato a uno dei giochi più popolari tra i bambini di ogni generazione, ed è altresì un auspicio in quest’epoca in cui, di nuovo, ciascuno di noi si è trovato a riflettere sull’importanza di una cosa che non va mai data per scontata: la libertà.