Capital Biz Recensioni: un conto di intermediazione per i commercianti al dettaglio

L'intermediazione di Capital Biz è progettata per soddisfare le esigenze dei commercianti al dettaglio. La piattaforma si rende conto che i trader al dettaglio costituiscono una parte significativa dei trades oggi e hanno bisogno di brokeraggi che daranno loro accesso ai mercati. Questo è il motivo per cui Capital Biz ha creato una piattaforma di vendita al dettaglio che consentirà a più persone di creare e far crescere i propri portafogli. La piattaforma consente agli utenti di analizzare le loro operazioni, aprire conti con $0 e acquistare numerosi asset.

In questa recensione di Capital Biz, esaminiamo le varie parti della piattaforma e il modo in cui aiuta i trader al dettaglio come te a costruire portafogli solidi. Speriamo che questa recensione getti abbastanza luce sulla piattaforma in modo che tu possa prendere decisioni informate al riguardo. Vuoi saperne di più sull'intermediazione di Capital Biz? Continua a leggere per la nostra recensione dettagliata.

Vantaggi

Strumenti di Analisi del Portfolio

La piattaforma fornisce strumenti di analisi del portafoglio per i propri utenti. Questi strumenti consentono ai trader di valutare il valore dei loro portafogli e delle attività al loro interno. È importante che i trader sappiano come stanno andando sui mercati in quanto li aiuta a capire se stanno andando bene o se stanno andando male. Con i dati dell'analisi, gli utenti possono vedere le loro attività con le migliori prestazioni e le attività con le peggiori prestazioni. Questi dati consentono inoltre ai trader di prendere decisioni come modificare le loro strategie di trading e riequilibrare i loro portafogli. Capital Biz ha fornito questo strumento per aiutare i trader al dettaglio a controllare meglio i loro portafogli.

Saldo di Apertura Pari a Zero

I nuovi utenti possono aprire un conto con $0 in quanto il brokeraggio non richiede agli utenti di aprire conti con un saldo minimo. A differenza di alcuni broker che richiedono un saldo minimo per aprire un conto, la piattaforma elimina questo requisito in modo che più trader al dettaglio possano entrare in scena. Inoltre, gli utenti possono depositare e prelevare tutti i loro fondi in qualsiasi momento. Inoltre, la rimozione di questo requisito consente ai trader di navigare sulla piattaforma senza impegnare denaro. Il requisito del saldo minimo è una grande barriera per la maggior parte dei trader al dettaglio e Capital Biz lo ha eliminato per consentire a più trader principianti di avere una possibilità sui mercati.

Servizio Clienti Eccellente

Come trader che utilizza una piattaforma di intermediazione, hai bisogno di un servizio clienti rapido che possa fornire assistenza quando sei in difficoltà. Questo è il motivo per cui Capital Biz ha creato questa sezione della piattaforma per consentire agli utenti di ottenere risoluzioni rapide ai loro problemi. Il servizio clienti è raggiungibile via mail o chiamando il numero disponibile sul sito. Sono sempre disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sono pronti a rispondere alle richieste. Capital Biz si impegna a garantire che i suoi trader abbiano un'esperienza fluida quando fanno trading e costruiscono i loro portafogli sulla piattaforma.

Diverse Attività per l'Acquisto

Gli utenti possono acquistare vari asset sulla piattaforma, tra cui CFD, criptovalute, azioni, forex e opzioni. Questi asset sono disponibili per tutti i conti e gli utenti possono utilizzare gli strumenti disponibili per negoziare questi asset e i diversi mercati. Le attività disponibili sulla piattaforma assicurano che gli utenti possano costruire portafogli solidi che sono coperti contro gli shock di mercato. Inoltre, attraverso l'acquisto di unità frazionarie, gli utenti possono acquistare piccoli pezzi di un bene più grande, che favorisce gli utenti con budget ridotti. In tutto, Capital Biz ha fornito una vasta gamma di asset che offrono ai trader opzioni per costruire i loro portafogli.

Applicazioni mobili H3 Seamless

Il brokeraggio di Capital Biz ha un'app perfetta che consente agli utenti di accedere ai propri account ovunque si trovino. L'app consente agli utenti di visualizzare i propri saldi, effettuare negoziazioni, depositare/prelevare fondi, visualizzare grafici e effettuare negoziazioni. È completamente integrato con l'intermediazione e mette i suoi servizi nel palmo dei suoi utenti. Ciò rende più facile per i trader prendere decisioni mentre sono impegnati in altre attività. Mantiene inoltre gli utenti connessi ai mercati anche quando sono lontani dai loro computer. L'app è completamente sicura e gli utenti possono attivare varie misure di sicurezza per migliorare la sicurezza dell'app.

Conclusione

La piattaforma ha molti vantaggi che la rendono desiderabile per i commercianti al dettaglio. Hanno un'app mobile fluida, un servizio clienti reattivo e un elenco diversificato di risorse disponibili per l'acquisto. Per ulteriori dettagli sul brokeraggio, visitare il sito Web Capital Biz.