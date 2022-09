Inaugurato il Padel Center di Moretta intitolato a Egidio Invernizzi

Una cerimonia a cui hanno preso parte le associazioni sportive morettesi e le tante persone che hanno voluto condividere con l’organizzazione e le famiglie Invernizzi e Barattero un momento che, come ha dichiarato il Presidente Inalpi Ambrogio Invernizzi , “ è stato di forte commozione e per il quale vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo progetto ”.

“ Il Padel Center – realizzato dall’azienda Peraria – è un impianto di primo livello, una vera e propria eccellenza che vuole diventare luogo di accoglienza per appassionati e principianti del territorio ma con ambizioni grandi ”, ha dichiarato Fabio Sapino presidente Padel Center Moretta. “ Egidio Invernizzi ha fatto tanto per questa nostra cittadina ed è con questo impianto e con questo progetto che noi vogliamo dirgli grazie. Il Trofeo 1° Memorial Egidio Invernizzi segnerà quindi il punto di partenza e si svolgerà da mercoledì 14 settembre a domenica 25. Un trofeo Open con un montepremi importante che auspichiamo porterà numerosi partecipanti, magari anche da altre regioni d’Italia ”.

“Voglio ringraziare il direttivo e gli associati del Padel Center per questo pensiero”, ha affermato Ambrogio Invernizzi. “Mio padre Egidio, ha insegnato a ognuno di noi che essere imprenditori vuol dire restituire al territorio quello che hai ricevuto, e lui, che è diventato morettese quasi per caso, a Moretta ha trovato maestranze, collaboratori, conferitori e ha avuto modo di crescere come imprenditore proprio in questo territorio. Come Inalpi abbiamo sempre posto attenzione al territorio, e tra le tante azioni che portiamo a compimento, c’è sempre stata attenzione alle attività sportive locali, perché abbiamo imparato che essere imprenditori vuol anche dire sostenere la propria comunità”.