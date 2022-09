L'atelier della storia ventriere riparte dal 16 settembre con il 2° ciclo di incontri

Dopo la pausa estiva, riprende il programma degli appuntamenti culturali, organizzati dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro Loco Altessano – Venaria Reale e il suo Atelier della Storia venariese, il Consorzio delle Residenze Reale Sabaude, l’ Archivio Storico della Città di Venaria Reale e la Fondazione Via Maestra.

La partecipazione ai 4 incontri del 1° ciclo è stata elevata: oltre 350 persone, che hanno riscontrato un forte interesse sia per i temi trattati sia per i relatori che hanno sviluppato e illustrato le varie tematiche.

Grande soddisfazione viene espressa dall’assessore alla Cultura della Città di Venaria Reale, per gli esiti di queste prime serate volte alla conoscenza e diffusione della storia della Città. Il coinvolgimento di più Enti e di più soggetti ha portato alla proposta di un palinsesto diversificato ritenuto interessante da parte di un pubblico eterogeneo. L’auspicio è che anche gli appuntamenti previsti per la nuova stagione possano trovare lo stesso accoglimento e soprattutto possano diventare un momento di condivisione e scambio di conoscenze tra storici professionisti e storici locali, utile per la crescita culturale del nostro territorio e della nostra comunità.

Afferma Ettore Maschio, promotore dell’Atelier della Storia venariese, Centro per lo studio, conservazione e diffusione del patrimonio immateriale locale: "L’Atelier, varato alla fine del 2021, è composto da un gruppo di storici e studiosi locali, persone culturalmente preparate e dotate di conoscenza del territorio cittadino. Attualmente sta sviluppando studi e ricerche d’archivio sulla Venaria di ieri e cura le relative pubblicazioni. A breve si attiverà per raccogliere le testimonianze orali tra i cittadini non più giovani, vere e proprie sentinelle delle radici culturali della nostra Città, al fine di “inviare a futura memoria” e quindi non disperdere quella storia minore che tanto ha influenzato la vita di chi ha vissuto prima di noi. Tutte queste attività costituiranno la bussola per i futuri programmi culturali della nostra Venaria Reale".