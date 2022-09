Attacco hacker all’Asl, incubo sicurezza: cartelle cliniche ed esami, spariti i dati dei pazienti

L’incubo di dati rubati, cartelle cliniche ed esami spariti, si è materializzato. L’attacco hacker all’Asl Città di Torino, avvenuto venerdì 19 agosto, continua a creare problemi alla sanità torinese.

Se i sistemi informatizzati di tutti i pronto soccorso aziendali sono ripartiti e attivi, il gruppo di lavoro dell’agenzia di Cybersicurezza Nazionale, ha però reso noto che “a seguito dell’attacco informatico, è emersa una parziale esfiltrazione di dati presenti su alcuni sistemi dell’Asl che può comportare una perdita di riservatezza e accessibilità”. In sostanza, alcuni dati sono stati persi o, nella peggiore delle ipotesi, rubati.

Da chi non è dato a sapersi, per il momento. Sono infatti in corso le indagini della polizia postale e dell’agenzia stessa ma a tre settimane dall’attacco, i responsabili non sono ancora stati individuati.

L’Asl Città di Torino fa sapere che le visite ambulatoriali sono state sempre assicurate, così come garantiti i ricoveri e gli interventi. Disagi per il ritiro dei referti radiologici, che può invece avvenire esclusivamente presso le segreterie delle radiologie stesse. Il conseguente ricorso a procedure manuali, può quindi ancora determinare rallentamenti nell’erogazioni di alcune prestazioni e comportare disagi all’utenza.