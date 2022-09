Caso Pogba, il fratello del campione della Juve si dice estraneo all'estorsione

Mathias Pogba, fratello del calciatore francese della Juve, si è dichiarato "totalmente estraneo" alle estorsioni denunciate da Paul, oggetto di un'inchiesta giudiziaria affidata a due giudici parigini, che ha acceso l'interesse anche della magistratura magistratura torinese: lo ha annunciato il suo avvocato in un comunicato.

"Mai tentato estorsioni nei confronti del fratello"

"Tenuto conto dell'evoluzione della vicenda e della sua ampiezza mediatica - si legge nel testo scritto dall'avvocato Richard Arbib - Mathias Pogba tiene ad affermare con forza di essere totalmente estraneo a qualsiasi manovra di estorsione nei riguardi di suo fratello, Paul Pogba".

"E' chiaro che le difficoltà affrontate dalla famiglia Pogba - aggiunge il legale - sono la risultante di minacce esterne di cui la giustizia, che ora è stata investita della vicenda, saprà prendere le misure". L'avvocato aggiunge che il suo cliente d'ora in poi "parlerà soltanto con i giudici istruttori incaricati".

Denuncia presentata a metà di luglio a Torino

In una denunciata presentata il 16 luglio a Torino, Paul Pogba ha denunciato tentativi di estorsione subiti fra marzo e luglio 2022, per diversi milioni di euro. In uno degli interrogatori ai quali lo hanno sottoposto le autorità giudiziarie francesi, il calciatore ha raccontato di essere stato incastrato da amici d'infanzia che si sono presentati da lui insieme con due uomini col passamontagna per chiedergli 13 milioni di euro. Lui ne avrebbe pagati 100mila.

Pogba ha detto agli inquirenti di aver riconosciuto il fratello Mathias come uno dei due con il volto coperto. Intanto il giocatore della Juve sta iniziando la fase di recupero, dopo l'operazione al menisco di inizio settimana, con l'obiettivo di rientrare in tempo per il Mondiale.