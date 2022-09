Denti fissi: come funziona l’implantologia a carico immediato

Le persone che valutano i denti fissi lo fanno perché sono stanche di sentirsi in difficoltà davanti alle persone e con il complesso e addirittura questa volte le porta a non avere coraggio nemmeno di aprire la bocca per parlare o sorridere perché non vogliono che gli altri notino il problema che hanno ai denti.

A volte infatti per vari motivi capita di perdere uno o più denti e in questo caso bisogna trovare il metodo giusto per sostituirli perché altrimenti si hanno problemi non solo perché i denti sono importanti dal punto di vista estetico ma anche per un discorso di funzionalità.

Però purtroppo sia una carie trascurata ma anche un trauma o la piorrea possono provocare la perdita che creerà un problema imbarazzante per chi la subisce.

Quindi capita di avere sia problemi nella masticazione e per questo quando si mangia ma anche dal punto di vista psicologico perché si è in imbarazzo nei confronti delle altre persone: per questo bisogna scegliere delle tecniche che siano le migliori per la propria situazione e che serviranno per sostituire i denti mancanti.

Una soluzione tra le migliori in tal senso è sicuramente l’ implantologia perché consente di ottenere i risultati migliori dal punto di vista funzionale che estetico. Se parliamo di intervento di implantologia dobbiamo pensare che il dentista dovrà procedere a posizionare una o più protesi artificiali che serviranno per sostituire i denti che non ci sono più.

Però abbiamo anche una variante molto importante e cioè l ‘ implantologia a carico immediato che consente di applicare questi denti fissi direttamente dopo l'inserimento degli impianti con il risultato quindi che il paziente tornerà a casa con i denti completamente nuovi e non dovrà aspettare troppo tempo.

Come funziona l’implantologia a carico immediato

Infatti rivolgendosi a un tecnico e un medico specializzato di alto livello è possibile anche una sola seduta mettere un impianto e anche tanti denti fissi. Se una persona ha perso molti denti richiede tecniche particolari come quella che si chiama all On Four oppure all on six.

Si parla di interventi che consentono di inserire in una volta più impianti sui quali poi ci sarà la protesi fissa a carico immediato. Nel caso in cui per qualunque motivo, perché può capitare, non è possibile procedere con l'inserimento dell'impianto si possono studiare altre soluzioni come la protesi fissa che sostituisce denti che non ci sono più con elementi stabili e cioè le protesi più comuni come quelle che si chiamano ponte che sostituiscono uno o più denti mancanti, integrandosi poi a denti adiacenti che vantano precedentemente limati.

Altra possibilità valida è la protesi mobile che può sostituire anche l'intera arcata dentaria ,anche se in genere viene utilizzata solo come supporto a una parte di arcata e si caratterizza per poter essere rimossa e pulitaogni giorno dal paziente, però bisogna distinguere tra protesi totale, utilizzabile quando non ci sono denti residui ,ma poi abbiamo anche quella parziale formata da una struttura metallica chiamata scheletrato che servirà per essere ancorato tramite dei ganci e degli attacchi.