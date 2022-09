Da oggi ad Asti 'Il vino sempre al centro' con la Douja d'or

"Il vino sempre al centro". Da oggi ad Asti è tempo di Douja d'or.

Fino al 18 settembre la 56esima edizione, arricchirà le vie, le piazze e i palazzi del centro storico di Asti ricalcando lo schema diffuso collaudato nella scorsa edizione e proponendo una formula che permetterà di vivere numerose esperienze legate al vino.

Giornate ricche di eventi con un programma più lungo nei due weekend (10 e 11, 17 e 18 settembre) e concentrato nelle sere (dalle ore 18) dei giorni infrasettimanali.

Dopo l'inaugurazione alle 16.30 in Camera di Commercio, con la tavola rotonda "Dall’agricoltura all’industria e dai servizi al turismo: dibattito sulla filiera allargata del vino", alle 19 ci sarà il taglio del nastro, con la parata per le vie in compagnia della BandaKadabra.

Eventi, degustazioni, masterclass e molto altro

Non mancheranno talk, degustazioni, masterclass, incontri, letture, spettacoli e cene (allegato programma). Due nuovi spazi si aggiungono alla mappa della Douja d’Or: la Camera di Commercio di Piazza Medici - che ospiterà le masterclass organizzate da Piemonte Land of Wine - e il Comune di Asti, in Piazza San Secondo, che ospiterà l’Enoteca della Douja, che anche quest’anno, con migliaia di bottiglie e oltre 500 etichette, sarà, per 10 giorni, la più grande enoteca di vini del Piemonte di tutta Italia.

In piazza San Secondo, lo stand di Piemonte Land of Wine, che rappresenta oggi tutti i 14 Consorzi del vino ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura e promuove gli oltre 44.000 ettari di vigneto piemontesi, con 18 Docg e 41 Doc regionali, sarà il centro ideale di un percorso che si snoderà tra le vie, le piazze ed i palazzi storici di Asti alla scoperta delle grandi eccellenze del territorio: dall’Asti al Moscato d’Asti Docg alla Barbera d’Asti ed i Vini del Monferrato, dal Vermouth ai vini bíologici fino alle grappe.

