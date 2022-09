Festival delle Sagre di Asti: un evento da non perdere nel fine settimana

Domani s’inaugura ad Asti il Festival delle Sagre, un vero villaggio gastronomico, in cui 13 ProLoco proporranno tanti piatti della tradizione gastronomica astigiana. Solo ed esclusivamente ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione e cucinate con materia prima di territorio.

La manifestazione è in programma in piazza Alfieri, con apertura delle casette dalle 18.30 alle 23.30 (24 per la somministrazione di dolci) di sabato 10 e per l’intera giornata di domenica 11 settembre.

LA SFILATA STORICA: IL NUOVO PERCORSO

Domenica 11 settembre 2022, a partire dalle 10 si terrà la consueta sfilata storica nelle vie cittadine animata da numerosi figuranti in costumi d’epoca, a piedi e sui carri trainati dai trattori “a testa calda”: il corteo partirà da piazza Santa Caterina per proseguire lungo corso Alfieri, piazza I° Maggio, via Calosso, viale alla Vittoria, via Fratelli Rosselli, corso Galileo Ferraris e corso Einaudi. Ad accompagnare la sfilata le Bande Musicali di Costigliole e Villafranca d’Asti.

Ogni paese, con la sua pro loco, metterà in scena il lavoro nei campi, i mestieri, le feste contadine e i riti religiosi.

L’ORDINE DI SFILATA E I TEMI DELLE PRO LOCO

Antignano: Antignano il giorno della fiera carolingia “Antignan el dì d’la fera ed San Sgund”.

Azzano: quando a emigrare eravamo noi... sogni, speranze, disperazione verso “la Merica”.

Calliano: la fonte solforosa della Pirenta.

Casabianca: 'l carbùn d'na vira (taglio e commercio della legna).

Castellero: la nocciola, principale risorsa economica della vita contadina di un tempo.

Cunico: la vinificazione.

Mongardino: 'l martinèt (il maglio) d' Mungardìn e l'antica fabbricazione degli attrezzi agricoli.

Montechiaro: le sarte di Montechiaro.

Montiglio Monferrato: l'acqua elemento essenziale di vita e di lavoro nel Monferrato agli inizi del '900.

Revignano: andùma a viè (la veglia nella stalla).

San Damiano: la festa 'd San Roc.

Sessant: quando la campanella dell'asilo suonava a Sessant.

Variglie: la pesca limonina: coltivazione, raccolta e conservazione.







IL VILLAGGIO GASTRONOMICO DI PIAZZA ALFIERI

Un momento di festa e condivisione per assaporare tutte le specialità della cucina astigiana abbinata a un vino del territorio. Ecco l’elenco dei piatti proposti:







Antignano: Tajarin di mais 8 file al sugo di salsiccia (€ 4,50), Barbera d'Asti docg 2021 (€ 1,50) e Crostata di mais con confettura di ciliegie (€ 2,50).

Azzano: Risotto ai funghi (€ 5,00), Grignolino d'Asti (€ 1,50) e Barbera d'Asti docg 2021 (€ 1,50).

Calliano: Agnolotti d’asino (€ 7,00), Barbera d'Asti docg 2021 (€ 1,50) e Salamini d’asino (€ 2,50).

Casabianca: Polenta fritta con gorgonzola (€ 3,50), Barbera d'Asti docg 2021 (€ 1,50) e Salame dolce di Casabianca (€ 2,50).

Castellero: Biscotti del parroco alle nocciole (€ 2,50), Croccanti di nocciole (€ 2,50) e Moscato d’Asti docg 2021 (€ 1,50).

Cunico: Gnocchi alla Cunichese (€ 4,50) e Barbera d'Asti docg 2021 (€ 1,50).

Mongardino: Risotto alla Barbera d’Asti (€ 4,00), Barbera d'Asti docg 2021 (€ 1,50) e Antico “mun” - mattone dolce (€ 2,50).

Montechiaro: Risotto con tartufo (€ 6,00), Piemonte Barbera 2021 (€ 1,00) e Crema dolce di Montechiaro (€ 2,50).

Montiglio Monferrato: Uova al tegamino con tartufo e polenta (€ 6,50), Barbera d'Asti Superiore docg 2015 (€ 1,50), Freisa d'Asti 2017 (€ 1,50). Torta di nocciole (€ 2,50) e Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 2021 (€ 1,50).

Revignano: Zabaglione al Moscato d’Asti (€ 2,50), Bunèt della nonna (€ 2,50) e Moscato d’Asti docg 2021 (€ 2,00).

San Damiano: Salsiccia alla Barbera d’Asti (€ 5,00), Barbera d'Asti docg 2021 (€ 1,50) e Canestrelli di San Damiano (€ 2,00).

Sessant: Carne cruda all’Astigiana (€ 5,00), Piemonte Barbera 2021 (€ 1,00) e Torta dolce di pane della tradizione contadina (€ 2,50).

Variglie: Pan marià - pane raffermo, passato nell’uovo e fritto (€ 2,80), Friciulin (frittini) di riso (€ 2,50) e Barbera d’Asti docg 2020 (€ 1,50).

In allegato il file, in formato PDF, con la mappa delle 'casette'

Files:

Sagre 2022 Piantina Piazza Alfieri (1.1 MB)

COME RAGGIUNGERE IL VILLAGGIO GASTRONOMICO:

Il Comune di Asti ha diffuso la piantina inerente le principali aree di parcheggio cui far riferimento in occasione del Festival delle Sagre per chi raggiunge in auto la città:

Per chi vuole raggiungere Asti in treno, Trenitalia (Gruppo FS Italiane), su richiesta della Regione Piemonte e dell’Agenzia per la Mobilità, ha rafforzato la programmazione ferroviaria con corse aggiuntive per consentire ai viaggiatori di partecipare alla manifestazione del settembre astigiano.

Qui di seguito il dettaglio dell’offerta:

Sabato 10 settembre

Treno Ora Stazione Ora Stazione

94209 17:40 Torino P. Nuova 18:30 Asti

94211 18:40 Torino P. Nuova 19:30 Asti

94217 19:40 Torino P. Nuova 20:30 Asti

94213 20:37 Torino P. Nuova 21:40 Asti

94214 23:45 Asti 00:35 Torino P. Nuova

Domenica 11 settembre

Treno Ora Stazione Ora Stazione

94202 00:35 Asti 01:25 Torino P. Nuova

94215 00:40 Asti 01:10 Alessandria

94200 01:00 Asti 01:50 Torino P. Nuova

94204 02:00 Asti 02:50 Torino P.Nuova

94212 15:30 Asti 16:20 Torino P.Nuova

94206 16:00 Asti 16:50 Torino P .Nuova

94208 17:05 Asti 17:55 Torino P. Nuova

94210 18:03 Asti 18:55 Torino P. Nuova

94201 09:20 Torino 10:10 Asti

94203 09:45 Torino 10:35 Asti

94205 10:05 Torino 10:55 Asti

94207 11:40 Torino 12:30 Asti