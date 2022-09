Partono TorinoDanza, Play e MiTo: i festival che portano la musica, gli spettacoli e il gioco in sedi non convenzionali

MOSTRE

Da sabato 10 settembre al 15 ottobre

Nell’ambito del programma PLAY. Un anno tutto da giocare, che vede la Reggia di Venaria dedicare al tema del gioco la sua programmazione di mostre ed eventi per il 2022, La Venaria Reale presenta Reggia Libera Tutti!, un ciclo di incontri, letture e riflessioni curato da Giuseppe Culicchia. Sei appuntamenti ospitati nella Cappella di Sant’Uberto ogni sabato pomeriggio dal 10 settembre al 15 ottobre, in cui scrittori e scrittrici di rilievo nazionale - tra cui due premi Strega - raccontano al pubblico della Reggia, leggendoli e commentandoli, autori e libri che a vario titolo hanno a che vedere con il tema del gioco.

Per info: https://lavenaria.it/it

FONDAZIONE GIORGIO AMENDOLA

Fino al 22 settembre

le sale espositive della Fondazione Giorgio Amendola e dell’Associazione Lucana in Piemonte Carlo Levi (via Tollegno 52 a Torino) ospitano le mostre di Pino Mantovani e Giovanni Pallini, primi eventi di un calendario espositivo che si preannuncia ricco di appuntamenti. Dodici opere costituiscono il corpo della rassegna, intitolata “Attese”, di Pino Mantovani, docente all’Accademia di Torino in storia e critica d’arte, curatore di mostre e pittore “dilettante”, come si auto-definisce con orgogliosa libertà. In contemporanea verrà inaugurata anche la mostra antologica di Giovanni Pallini, quattordici opere dello scomparso artista romano.

Per info: 011/2482970 e 348/2211208

MUSICA DA VEDERE

Sabato 10 settembre

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, sabato 10 settembre alle ore 15.45

appuntamento con "Musica da Vedere. Natura e artificio" Una visita “musicale” che fa rivivere gli antichi rituali della caccia reale rappresentati nelle tele del Cignaroli al suono dei corni di Sant’Uberto. Il paesaggio sonoro rappresentato nelle tele di Vittorio Amedeo Cignaroli rivive alla Palazzina di Caccia di Stupinigi attraverso l’arte musicale dei suonatori di corno da caccia.

Per info: www.ordinemauriziano.it



RIEVOCAZIONE STORICA ASSEDIO DEL 1706

Sabato 10 settembre

Il museo civico Pietro Micca difende e valorizza il patrimonio archeologico, storico e valoriale di Torino e tra le tante iniziative è promotore della rievocazione storica della liberazione di Torino dall’assedio del 1706.

Simbolicamente iniziata il 29 agosto con la notte di Pietro Micca, quest’anno ricorda gli eventi in due occasioni specifiche: oggi, mercoledì 7 settembre, giorno della battaglia conclusiva, e sabato 10 settembre, con vari appuntamenti rievocativi e di festa cittadina. Per il 316° anniversario un programma innovativo rispetto al passato con interessanti motivazioni storiche, didattiche e sociali per favorire il coinvolgimento più ampio possibile, una ambientazione più legata agli eventi storici e anche una più diretta partecipazione di giovani e famiglie a giochi storici. Per info: www.museopietromicca.it

CONCERTI E FESTIVAL

STATION 2 STATION

Fino al 23 dicembre

Le Vie delle Arti è un viaggio fatto di eventi dal sia popolari e che di avanguardia che si snoderanno da venerdì 9 settembre a venerdì 23 dicembre 2022. Promosso da Il Mutamento, Station 2 Station è realizzato da un ampio partenariato di professionisti delle arti e del sociale attivi nell'educativa territoriale, nell'animazione interculturale, nell'empowerment, e nel community building. Muovendosi nella dialettica nomadismo/stanzialità, Station 2 Station riprogetta i luoghi di margine, costruendo una nuova consapevolezza delle potenzialità lavorative, culturali e sociali presenti in essi.

Per info: www.<wbr></wbr>station2station.net

MITO SETTEMBRE MUSICA

Fino al 25 settembre

Due città, 20 giorni di programma per 116 concerti. Il festival di musica classica “MITO- Settembre in Musica” diffuso tra i due capoluoghi, Milano e Torino, torna live dopo la pandemia. Fino al 25 settembre saliranno sul palco per la sedicesima edizione del festiva ospiti internazionali, eccellenze nazionali e programmi appositamente impaginati per un Festival sempre più inclusivo. Grandi interpreti come Barbara Hannigan, nella doppia veste di direttrice e soprano con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il direttore Ton Koopman, i pianisti Ivo Pogorelich e Maria João Pires, il tenore Ian Bostridge e il violista Nils Mönkemeyer.

Per info: https://www.mitosettembremusica.it/it

MITO PER LA CITTA'

Fino al 25 settembre

Nuova edizione “Mito per la città” prende il via già nella serata di oggi, lunedì 5 settembre, in concomitanza con il festival MiTo Settembre Musica. Giunto alla sua quattordicesima edizione, MITO per la Città rinnova ancora il principio fondamentale di portare buona musica anche fuori dalle sale da concerto. Quasi un centinaio gli eventi lungo le periferie geografiche e sociali di Torino che trasformeranno con brevi proposte musicali luoghi che raccontano attività, servizi e storie diverse. Piccoli concerti dedicati ai centri di assistenza alla disabilità, alla salute fisica e mentale e all’accoglienza di chi è in difficoltà. La musica va a parlare direttamente ai bambini di nidi e scuole e agli anziani delle case di riposo, ma anche alla Casa Circondariale della città e all’Istituto di Candiolo.

Per info: http://www.mitoperlacitta.it.

TEATRO

LORENZO ALESSANDRI – L'INFINITO SURRERALE

Sabato 10 settembre ore 21 e domenica 11 ore 16

Si apre con uno spettacolo sul personaggio di Lorenzo Alessandri la quarta edizione del progetto “Bargigli e Pregiudizi” di Anna Cuculo. “Alessandri?”, spiega, “Da mago a Papa Nero, pittore che ha venduto l’anima al diavolo, satanista, addirittura vescovo della chiesa di Satana”.

Per info: Teatro Gobetti, via Rossini 8 Torino

VESSEL – FESTIVAL TORINODANZA

Venerdì 9 e Sabato 10 settembre, ore 20.45

Inaugura il Festival Torinodanza con il debutto in prima nazionale di VESSEL di Damien Jalet, artista franco-belga già autore delle coreografie dell’ultimo show di Madonna e del film Suspiria di Luca Guadagnino; un’opera che fonde scultura e coreografia realizzata con l’artista visivo giapponese Kohei Nawa. In occasione della serata di inaugurazione, Ambra Senatore invita il pubblico ad una passeggiata performativa liberamente ispirata alla storia e alle storie delle Fonderie Limone di Moncalieri con Fuori campo.La performance sarà replicata alle 19 e alle 22.15.

Per info Fonderie Limone, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it