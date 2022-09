Covid, Nichelino in controtendenza: contagi in risalita

Il coronavirus fa sempre meno paura in Piemonte, nelle ultime 24 ore si sono registrati poco più di mille nuovi casi, 1.014 per la precisione, con un tasso di positività del 9% rispetto agli 11.264 tamponi eseguiti, di cui 10.867 antigenici. E' sceso a 241 il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (-7 rispetto al giorno precedente) e a 5 quello delle degenze in intensiva (-1), mentre non sono stati registrati decessi oggi, venerdì 9 settembre.

In un quadro sempre più confortante, c'è un'eccezione negativa: Nichelino, infatti, ha visto crescere significativamente il nuovo dei contagiati, con ben 23 nuovi casi nell'ultima settimana che portano il totale a 469, un numero che ne fa la città della cintura sud di Torino con il numero più alto di positivi al Covid.

Moncalieri, che è molto più grande, ne registra 442, con una diminuzione di 16 rispetto alla precedente rilevazione, in calo anche Vinovo (-8, totale 112) e Chieri (-28, totale 328), mentre sulla scia di un aumento come a Nichelino c'è Carmagnola, anche se l'incremento è stato molto contenuto (+2), con il totale salito a quota 145.