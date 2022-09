I dubbi di Russi (M5S): "Il Pd Torino non rispetta le regole della campagna elettorale"

Il Pd di Torino non rispetterebbe le regole della campagna elettorale. A sollevare il dubbio il capogruppo comunale del M5S Andrea Russi , che spiega di aver chiesto chiarimenti in Sala Rossa e al Prefetto Raffaele Ruperto sul Punto Verde di piazza d'Armi.

" I regolamenti comunali - spiega Russi - non consentono la partecipazione di partiti politici ad eventi patrocinati dal Comune e che beneficiano di vantaggi economici, come ad esempio l'esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico per un totale di 37.703 euro, che la Giunta comunale ha tuttavia concesso agli organizzatori del Punto Verde di Piazza d'Armi" .

"Il Pd non rispetta regolamenti comunali"

" Invece scopro - prosegue Russi - che al PD potrebbe essere concesso di non rispettare i regolamenti comunali, per di più in piena campagna elettorale, esponendo inoltre il Comune al rischio di un danno erariale ".

Russi chiarisce inoltre che l'area di piazza d'Armi non è tra quelle del Comune destinare alla campagna elettorale, che includono invece gli spazi "per i banchetti elettorali e le aree della piazza non date in concessione ad associazioni".

La replica di Conticelli: "Chiesta la concessione di uno spazio"

A replicare la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli, che spiega: "Le bandiere non sono rivolte all'esterno, ma erano state messe solo all'interno".

"Il Partito Democratico - aggiunge - non ha partecipato al Punto Verde, ma ha chiesto la regolare concessione scritta di uno spazio per i due eventi di campagna elettorale, come previsto dalla normativa ed esplicitato nell'ordinanza del Prefetto".

"Un capogruppo comunale - incalza Conticelli - la normativa dovrebbe conoscerla, poi se sono a corto di argomenti per la campagna elettorale li capisco".