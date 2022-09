Iannò denuncia: "Una giungla occupa la ciclopedonale di Lungo Stura Lazio"

Pino Iannò, ex vicecapogruppo di Torino Bellissima di recente confluito nel gruppo misto, denuncia come Torino sia una grande capitale del verde. "Ma in alcuni punti, forse, un po’ troppo", sottolineando la situazione lungo Stura Lazio dal curvone delle cento lire fino al corso Don Luigi Sturzo.

La giungla lungo la ciclopedonale

"In direzione Sassi si possono ammirare nuovi alberelli, chissà di quale specie e tanto verde all’interno del guardrail. Cambiando direzione, precisamente fuori città, sul curvone dove c’è un autodemolitore l’erba cresce rigogliosa tanto da coprire la visibilità".

Iannò poi denuncia che se si percorre la pista ciclo pedonale che collega lungo Stura Lazio al parco del Meisino "si può passare a momenti alterni, i lavori sul ponte Diga presumibilmente dureranno 6 mesi e intanto pedoni e ciclisti devono tentare la fortuna come il gioco dei dadi. Oggi si passa, domani chissà". Ma anche qui cresce una bella giungla "e meno male che l’estate è stata parsimoniosa di acqua, altrimenti ci saranno ritrovati una foresta amazzonica".

"Quando verrà fatto lo sfalcio?"

“L’Amministrazione comunale - chiede in conclusione dell’interpellanza presentata - quando prevede di effettuare lo sfalcio? Gli alberi lungo il guard rail non possono essere estirpati? Un bel cartello per sapere se la pista ciclopedonale è percorribile, non è possibile sistemarlo?”.

I tempi biblici per il ritiro delle notifiche

Poi Iannò denuncia come andare a ritirare una notifica in questo periodo comporta lunghissimi tempi di attesa. “Nel 2019 Mail Express Group si è aggiudicato per 5 anni l’appalto per la gestione delle notifiche delle sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Municipale del Comune di Torino e il contratto scadrà precisamente il 30 giugno 2024. Gli uffici adibiti al ritiro si trovano rispettivamente in corso Grosseto 366/4 e via Monastir 24/d, praticamente a due punti opposti della città. Luoghi piccoli e con soli due operatori, che pur con la loro volontà e gentilezza devono smaltire molte pratiche".

Il risultato? "Code di almeno due ore, in strada sotto qualsiasi intemperia, mettendo a rischio l’incolumità delle persone, anche anziani e donne in gravidanza. Se poi si è tentati di chiamare telefonicamente, meglio lasciar stare, nessuno risponde e gli uffici, altra pecca, sono chiusi al sabato", attacca Iannò. “A marzo avevamo presentato un’analoga interpellanza. Chiedo all’Amministrazione di intervenire nei confronti di un servizio scarso e scadente e di effettuare controlli nei confronti delle poste private”.