Porta il messaggio ai tuoi elettori con un volantino sicuro e veloce

M&M Srl si colloca nel panorama della Agenzie di distribuzione e promozione pubblicitaria a livello nazionale, disponendo di una propria rete capillare e diretta in tutto il Nord-Ovest. Opera in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.

Ancora oggi il volantino è il secondo strumento di marketing presente sul mercato, e può ottenere risultati ottimali se la distribuzione viene gestita da un’azienda competente ed efficiente che conosce il territorio e ti può aiutare a portare il messaggio elettorale nelle case dei tuoi potenziali elettori.

M&M è un’agenzia innovativa, attenta, puntuale e disponibile che cerca di garantire il giusto equilibrio tra la qualità del servizio offerto e il costo. La sua caratteristica più importante consiste nel rapporto diretto con il cliente, che permette un’analisi mirata del bacino con una definizione personalizzata del preventivo e un’assistenza post attività door to door.

Durante una campagna politica è importante occuparsi di far arrivare il messaggio elettorale attraverso tutti gli strumenti presenti sul mercato e il volantino è uno di questi, forse uno tra i più importanti e i più difficili da gestire.

In questo 2022 caratterizzato da cambiamenti e difficoltà è necessario affidarsi ad un’azienda che con l’esperienza sul campo si prenda cura degli obiettivi richiesti come M&M cerca di fare quotidianamente per tutti i suoi clienti.

Per maggiori informazioni chiamare il n 0171-480769 o il n 011-19823073 o 347-1027703 oppure inviare una e-mail a info@mmdistribuzione.com

www.mmdistribuzione.com