Stazione Rigola, l’impegno di Gariglio: “La riapriremo, come abbiamo già fatto per le altre della Torino-Ceres"

Dall’abbandono alla rinascita, per collegare Venaria con Torino e l’aeroporto di Caselle. E’ questo l’impegno che Davide Gariglio, candidato alla Camera del Pd nel Piemonte 1 - Collegio di Venaria si è assunto per la stazione Rigola-Stadio, una fermata ferroviaria aperta nel 1991 e abbandonata da decenni.

“Ci troviamo a fianco del quartiere Rigola, densamente abitato. Queste case hanno a fianco una ferrovia che congiunge il quartiere alle Valli di Lanzo, all’aeroporto di Caselle e alla città di Torino. La stazione però non viene utilizzata da anni” spiega Gariglio.

Una situazione di degrado e abbandono a cui l’esponete dem vuole assolutamente porre fine: “Ora, con la riapertura del passante ferroviario, ci sono tutte le condizioni per far riaprire anche questa stazione. E’ un impegno che ci assumiamo”. “Ci impegniamo a lavorare affinché le Ferrovie dello Stato riaprano questa stazione, che serve per garantire il collegamento di questi territori con Torino e l’aeroporto” afferma Gariglio.

Una dichiarazione impregnata di pragmatismo: “E’ una cosa che si può fare, l’abbiamo fatto per tante stazioni ferroviarie del passante che in questi anni non erano state riaperte: ora vogliamo farlo per questa stazione”.