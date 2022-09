Orientiamoci: un evento per giovani diplomatici per conoscere le proposte formative

Lunedì 12 settembre presso la Biblioteca Civica Centrale di Torino (via della Cittadella 5), ci sarà un evento dedicato al Sistema ITS Piemonte.

“Orientiamoci” avrà luogo dalle 15 alle 18, un intero pomeriggio per conoscere le sette Fondazioni piemontesi e le proposte formative. Occasione unica per i giovani diplomati che si trovano a dover intraprendere una scelta che determinerà il proprio futuro professionale. La partecipazione sarà libera, gratuita e ad accesso libero.

Gli Istituti Tecnici Superiori formano professionisti di alto livello nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del tessuto industriale piemontese: Agro-alimentare; Biomedicale e Biotecnologie Mediche, Industriali e Ambientali; Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica; Tessile Abbigliamento e Moda; Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; Turismo e attività Culturali; Sviluppo dei Sistemi Energetici ecosostenibili

I rappresentanti di ciascuna Fondazione saranno disponibili per colloqui individuali rispondendo a domande e dubbi sulla propria realtà.

Dagli ultimi dati di INDIRE è emerso quanto il sistema piemontese sia un’eccellenza unica a livello nazionale. Ciascuna Fondazione è tra i primi posti in classifica nei rispettivi settori di competenza e la Fondazione ITS Aerospazio e Meccatronica per il secondo anno consecutivo è al primo posto in assoluto con il corso Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici-meccatronica e il corso Tecnico Superiore ICT Security Specialist della Fondazione ITS ICT è risultato il più efficace a livello nazionale.

Il segreto di questo successo è frutto di un lavoro e uno studio di anni. Tutti i corsi sono biennali e gratuiti, finanziati da Regione Piemonte con fondi europei e dal Ministero dell’istruzione, con un tasso di occupazione superiore all’80%. Questo dato è dovuto all’equilibrio tra didattica e pratica, un modello consolidato di formazione di eccellenza fatta di sperimentazione, sapere, innovazione e legame con le aziende del territorio.