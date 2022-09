Letta a Torino con l'auto elettrica: "Qui si fa il risultato elettorale del 25 settembre" [VIDEO]

"Il Piemonte e Torino su importanti seggi uninominali sono contendibili, qui si fa veramente il risultato elettorale del 25 settembre. Sono qui per suonare la carica ai candidati perché si riesca in questi collegi uninominali a vincere, consentendo al centrosinistra di superare il centrodestra. Il fatto che avvenga qui è molto significativo". A lanciare la sfida aperta a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia è il Segretario Nazionale del Pd Enrico Letta, che questa sera è intervenuto in piazza d'Armi al termine di un tour oggi sul territorio piemontese.