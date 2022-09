Stefano Lepri (Pd): "Assegno unico contro la povertà minorile una bella novità per il Paese e per la nostra Torino""

"Il tasso di natalità in Italia è tra i più bassi del mondo e non ci sono dubbi che occorra provare a farlo crescere. Così come è indiscutibile che le opportunità per donne, giovani e famiglie siano da noi più deboli che altrove e che serva migliorarle soprattutto con incentivi al lavoro femminile e giovanile, più servizi per l’infanzia e l’adolescenza, maggiori congedi per padri e madri nonché incentivi per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro". A dirlo è Stefano Lepri (Pd), candidato per la coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale che comprende le circoscrizioni 3, 4, 5 e 6.

"L’Assegno unico per i figli è la più importante misura, appena introdotta in Italia, a favore della natalità e della genitorialità. È un aiuto semplice, continuo, equo, universale e robusto. Questo vale soprattutto per le famiglie con basso o nessun reddito, cioè esattamente per quei minori in condizione d’indigenza che si sostiene continuino ad essere dimenticati. Con l’Assegno unico le famiglie povere ottengono infatti 175 euro per figlio ogni mese, dai 7 mesi di vita fino alla maggiore età e anche oltre, mentre prima non ricevevano né gli assegni familiari né le detrazioni. E ottengono questa cifra non in quanto hanno bambino indigente, ma in quanto hanno un figlio. Come tutti gli altri nuclei familiari, cancellando così il relativo stigma".