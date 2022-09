Dalle mazze sul ghiaccio di Pinerolo alla gita nelle Langhe

Sono in corso al Palaghiaccio olimpico di Pinerolo le finali della World Cup 2022 della International Amateurs and Veterans Hockey League (Iavhl), che si chiuderanno domani pomeriggio alle 16 (ingresso libero). La manifestazione vede contrapposti: gli svedesi del Ssk Oldboys, i finlandesi del Rt-KIiekko, gli statunitensi del Level Zero Heroes, i lussemburghesi dell’Hc Luxembourg e gli italiani del Colosseum HC, tra le cui fila ci sono atleti amatoriali di Torino, Pinerolo e Torre Pellice.

Ma attorno all’evento sportivo, l’organizzatore Massimo Sainato ha cercato di creare un movimento turistico, che portasse i protagonisti alla scoperta del Pinerolese, del Torinese e delle Langhe, un modello che ha convinto la Lega a portare a Pinerolo, e non in Trentino, la manifestazione: “Quando a gennaio ho preso contatto con la Iavhl, ho pensato a un progetto che andasse oltre la sola proposta di affitto del palaghiaccio, in quanto il target di chi partecipa a eventi amatoriali internazionali è costituito da persone con un buon potere d’acquisto che in realtà si muovono anche per fare vacanza – spiega Sainato –. Pensate mica che uno prenda un aereo dagli Stati Uniti o dalla Svezia solo per venire tre giorni in Italia a giocare a hockey con gli amici?”.