Incidente al rally del Col del Lys: auto investe tre persone, tra cui due carabinieri

Due carabinieri e uno spettatore sono stati travolti ieri da una delle auto che stava partecipando al Rally Città di Torino. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Viù, sui tornanti della strada del Col del Lys. Fortunatamente nessuno dei tre è stato ferito gravemente.

L'auto è uscita di strada durante la gara, andando in testacoda e investendo le tre persone: i due carabinieri che stavano svolgendo il servizio d'ordine e uno spettatore. Dei tre feriti, uno dei militari è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli, con lesioni guaribili in 5 giorni, mentre gli altri due sono stati soccorsi e medicati sul posto.