Incidente sulla tangenziale: nessun ferito ma traffico in tilt

Incidente sulla tangenziale nord di Torino nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 settembre.

Nessun ferito

Il sinistro è avvenuto tra l'uscita Collegno e l'interscambio, in direzione Piacenza: il tamponamento ha coinvolto tre veicoli, per fortuna non ci sono stati feriti.

Traffico in tilt

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: con la chiusura della corsia di sorpasso, la circolazione risulta fortemente rallentata, in un orario che inizia ad essere anche molto trafficato.