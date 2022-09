Nel centro d’incontro il comizio dell’ex ministro Provenzano, Liardo attacca: “Il Pd impari a rispettare le regole”

Un comizio elettorale, organizzato in un centro d'incontro. E' quanto denunciato dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enzo Liardo, che ha presentato una richiesta urgente di comunicazioni al sindaco Stefano Lo Russo: "Ho scoperto che il Partito Democratico continua a farsi beffe delle regole che dovrebbero valere per tutti".

A scatenare la rabbia di Liardo, l'incontro elettorale organizzato venerdì dal Pd presso il centro d'incontro di corso Belgio. All'incontro ha partecipato l'onorevole Peppe Provenzano, ex ministro in quota Pd. "Palesi violazioni si erano verificate, sempre ad opera del PD, nel corso della campagna elettorale per le primarie del centro sinistra svolte nel giugno 2021". In quel caso i Centri d’Incontro coinvolti erano statiquello Rignon di corso Orbassano 200, quello di via Salbeltrand 57/25 e quello di via Le Chiuse 14.

"Chiediamo che il PD impari a rispettare le regole che disciplinano la vita quotidiana degli spazi cittadini e dei beni pubblici e che cessi di considerare suo ciò che invece è pubblico, cioè di tutti i cittadini. Anche di chi non appartiene alla vasta famiglia del Partito Democratico" ha concluso sibillino Liardo.

La posizione tenuta da Liardo, sarebbe in parte smentita dalla Prefettura, che anzi riterrebbe consigliato mettere a disposizione dei partiti i centri di incontro, purché in regime di par condicio. In ogni caso, le richieste di comunicazioni del sindaco sono state respinte.