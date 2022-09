Viabilità, il presidente dell'Unione Montana Valle Susa attacca: "Basta lavori e cantieri infiniti"

Con una lettera indirizzata al prefetto Raffaele Ruberto, il Presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri e quello dell’Unione Montana Alta Valle Susa Mauro Carena evidenziano grosse problematiche riguardanti la viabilità.

"Il 6 settembre ANAS ha chiuso per ragioni di sicurezza il cavalcaferrovia (al km 45+400) sulla SS 25, tra Bussoleno e Susa. Molto probabilmente la Città Metropolitana di Torino chiuderà a breve anche il ponte al km 53+00 sulla SS24, nel territorio di Susa. A questo si aggiungono i lavori in corso da tempo nella galleria dell’autostrada A32, che causano pesanti rallentamenti. Si tratta certamente di lavori importanti per garantire la sicurezza, che non si vuole in alcun modo mettere in discussione, ma la loro contemporaneità causa notevoli disagi a cittadini e turisti".

Ma non è finita qui, visto che i due presidenti fanno notare di aver ricevuto comunicazione che "il 17 ottobre chiuderà per lavori il Traforo del Monte Bianco, fatto che dirotterà gran parte del traffico di questa importante arteria sulle nostre strade. Un incremento che, alla luce della situazione sopra descritta, non sarebbe sopportabile".

"Chiediamo quindi al sig. Prefetto Raffaele Ruberto di vigilare affinché i lavori previsti sul nostro territorio vengano svolti nel più breve tempo possibile, ma sempre nel rispetto delle norme, e di farsi parte in causa per ottenere un rinvio della chiusura del Traforo del Monte Bianco fino a quando la nostra viabilità non sarà tornata alla normalità", conclude la missiva.